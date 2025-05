Tři dny před termínem není vybraná ani polovina částky za daň z nemovitosti

Do termínu zaplacení vyměřené daně z nemovitých věcí zbývají už jen necelé tři dny. Na účet Finanční správy ale zatím přišlo jen 43 procent očekávané částky pro letošní rok. Ta se pohybuje kolem 23 miliard korun. Daň vyšší než pět tisíc korun mohou poplatníci uhradit ve dvou splátkách během roku. Více než devadesát procent lidí už daň platí bezhotovostně a dá se očekávat, že toto číslo letos ještě vzroste.

Finanční správa očekává, že se do konce měsíce a během dalších deadlinů podaří vybrat ještě kolem 13,1 miliardy. Celková očekávaná částka se pohybuje kolem už výše zmíněných 23 miliard korun.

Možnost zaplatit vyměřenou daň z nemovitých věcí do pěti tisíc skončí 31. května. Částku přesahující tuto hranici je možné zaplatit buď najednou, nebo ve dvou splátkách. První část je nutné uhradit do 31. května, druhou stačí zaplatit do 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí se letos týká téměř 4,2 milionu poplatníků. Více než devadesát procent lidí už daň platí bezhotovostně – zatímco ještě v roce 2022 platilo poštovní poukázkou devatenáct procent lidí, loni už jich bylo o deset procent méně.