Cla nemůžeme přejít mlčením, řekl Fiala. Havlíček radí jednat s rozvahou

3. 4. 2025 Aktualizováno před 23 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Na cla ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem reagují i čeští politici. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že je Praha nemůže přejít mlčením. Evropa je podle něj připravena s USA jednat. Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček uvedl, že ANO podle něj nedoporučuje odvetná opatření a radí jednat s rozvahou. Podle něj nepomůže ukřivděnost ani ukvapenost v odvetných krocích.

„Nejlepší cla jsou cla nulová. Na to ale musí být dva, kteří mají vůli se dohodnout. Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky a my to nemůžeme přejít mlčením,“ uvedl také na síti X premiér.

Premiér poznamenal, že struktura ohlášených tarifů zatím není zcela jasná. „A dokud není jasná, tak není možné ani přesně spočítat ty dopady,“ řekl v rozhovoru pro Deník.cz. Dopady na hospodářský růst v Evropě, včetně Česka, podle něj budou spíše v řádu desetin procenta. „Každý jsme mohli včera (ve středu) vidět tiskovou konferenci, kde USA uvalení cel oznámily. Myslím, že je výhodné, abychom měli volný obchod mezi Evropou a Amerikou,“ sdělil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Pokud ale bude Amerika na clech trvat, musí Evropa odpovědět, dodal. Ministerstvo chce posílit exportní podporu firem Český resort průmyslu a obchodu chce v reakci na americké tarify posílit exportní podporu. Firmám plánuje pomáhat zejména prostřednictvím návratných finančních nástrojů, což jsou například půjčky nebo záruky. Další prioritou bude rozšíření exportních trhů mimo USA. Vývoz z Česka do Spojených států loni podle dat ministerstva činil 186 miliard korun a dovoz z USA do Česka 149 miliard korun. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) označil zavedení amerických tarifů ještě před jednáním s Unií za velkou chybu. „Budeme reagovat jednotně, ale uměřeně. Stále totiž věříme, že je možné dosáhnout dohody. K aktuální situaci se také v pondělí sejde mimořádná Rada ministrů EU,“ sdělil ministr s tím, že „Evropa to nesmí přejít mlčením“. „Celní války přinesou jen chaos, zmatek a ekonomické škody,“ dodal Vlček. Šéf resortu hovořil také o možných protiopatřeních. „Evropa má určité mechanismy, které už vybudovala v období první Trumpovi administrativy,“ řekl s tím, že opatření by mohla cílit na americká citlivá odvětví. „My je máme definována. Nejsou jen v oblasti výrobků, není to jen oblast automobilového průmyslu nebo některých zemědělských komodit, ale je to třeba v oblasti digitálních technologií nebo v oblasti služeb,“ popsal.

Podle Miroslava Plevného ze senátorského klubu STAN jsou ohlášená americká cla pro EU problém, zároveň nejde o osvobození pro americké podniky, jak o tom hovořil prezident Donald Trump. „V dnešní době už prakticky žádný produkt nevyrábíme jen v jednom státě a bude podíl dovezených komponent, na která se cla budou vztahovat i v Americe,“ podotkl s tím, že netuší, odkud se vzala čísla prezentovaná americkým prezidentem. „Když se podíváme na čísla, která americký prezident prezentoval, že zatížení vývozu USA do Evropské unie je 39 procent, tak opravdu netuším, kde ta čísla vzal, protože efektivní zatížení podle údajů, které mám, je kolem čtyř procent,“ dodal. Zmínil, že vyjednávat se musí, ale na druhou stranu se Evropa nemůže stáhnout zpět a nedělat nic.

Náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius (KDU-ČSL) míní, že pokud budou Spojené státy trvat na „velice ostrých“ opatřeních proti volnému trhu, tak budou muset země odpovědět. Vyjádření americké administrativy, aby svět na cla nereagoval, Hulicius vnímá jako prosbu o to, aby se jednalo. „Doufám, že je to vyjádření ochoty USA ještě vyjednávat,“ dodal s tím, že EU opakovaně říká, že ochotna je. „Myslím, že čekáme na tu ochotu vyjednávat i ze Spojených států,“ dodal. Je zastánce umírněné odpovědi. „Umírněnost a klidná síla je vždy ta lepší volba.“ Podle místopředsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla se dalo očekávat, že taková celní politika Donalda Trumpa nastane. „Zároveň myslím, že je prostor pro vyjednávání a rozvahu. Jak zaznívá v médiích, čísla jsou trochu vycucaná z prstu, nic nereflektují,“ uvedl a dodal, že si pomocí nich Trump zajišťuje lepší vyjednávací pozici pro racionální debatu. „Protože to, co se nyní děje, tak je rozpoutání obchodní války, která povede k tomu, že zchudnou úplně všichni,“ podotkl a dodal, že reakce Evropské unie má být tvrdá, ale rozvážná. Havlíček: Nepomůže ukřivděnost ani ukvapenost „Kloníme se k názoru Velké Británie jednat s rozvahou a věcně a hlavně vyjednávat,“ prohlásil místopředseda ANO Havlíček. V nynější situaci podle něj nepomůže ukřivděnost a ukvapenost při rozhodování o odvetných krocích. Přímý dopad amerických cel na domácnosti a spotřebitele bude podle něj v Česku minimální. Evropská unie podle Havlíčka o plánu Spojených států věděla několik měsíců, či dokonce let, a přesto tahá za kratší konec. „Evropa se měla dávno připravit, nemělo se to nechat dojít do této situace,“ prohlásil. Výsledky jednání Evropské komise s novou americkou administrativou nejen o tarifech jsou podle něj zatím tristní. Místopředseda sněmovního hospodářského výboru (ANO) Patrik Nacher dodal, že je potřeba nejprve se seznámit s tím, co Trump oznámil a co to pro Evropu z hlediska globálního pohledu znamená a nedělat ukvapená prohlášení. „Protože to je možná to, co Donald Trump chce.“ Dodal, že přehazování si rychlých prohlášení je Trumpova doména. „Pak se třeba ukáže, že ta čísla neměl úplně přesná. Moc nerozumím, z čeho přesně vycházel.“

Místopředseda sněmovního hospodářského výboru Radim Fiala (SPD) řekl, že ohlášená cla nejsou pro Česko ani Evropu dobrá zpráva, na rozdíl od USA. „My s tím musíme počítat a musíme se snažit, aby ekonomika v Česku šla zase nahoru.“ V Evropě a v tuzemsku se podle něj musí vyrábět věci s vysokou přidanou hodnotou a je potřeba dívat se nejen do Německa, ale začít obchodovat po celém světě. „Naše šance je podpora českého průmyslu obecně,“ uvedl a zmínil například snížení vstupů pro tuzemské firmy – cen energií a také zrušení směrnic, které souvisejí s Green Dealem. Zmínil, že on by se do velké obchodní války s USA nepouštěl, cla podle něj sice Evropskou unii poškodí, ale snažil by se s druhou stranou jednat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib poukázal na to, že americké firmy vydělávají z vývozu do Evropy více díky segmentům s vyšší přidanou hodnotou, byť Trump tvrdí, že obchod mezi Evropou a Spojenými státy není vyvážený, protože Evropa vyváží víc. „Případná celní válka by tak zasáhla americké partnery stejně tvrdě jako nás a nikdo na ní nevydělá, protože Evropa není přívěsek americké ekonomiky, ale rovnocenný hráč,“ řekl.