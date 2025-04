Pokud chce žít Evropa v bezpečí, musí dávat více na obranu, míní Pojar

Podle Fialy je téma bezpečnosti stěžejní pro budoucnost v souvislosti s proměnou bezpečnostního systému v Evropě a Severoatlantické alianci. Česko si podle něj bude muset vybrat, na kterou stranu se postaví. Za důležité premiér považuje stát na straně NATO, udržet transatlantickou vazbu, postupovat odpovědně a „mentálně si uvědomit, že na to máme“.

Podle Pojara je aktuální doba přelomová a až budoucnost ukáže, jestli byl hlavním zlomem začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu před více než třemi lety, nebo znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Nástupem Trumpa skutečně dochází k rekalibraci transatlantického prostoru, byť je to proces, který byl možná započat zvolením Baracka Obamy,“ míní Pojar, podle něhož se už právě za Obamy začalo těžiště americké politiky od Evropy přesouvat jinam.

Premiér pak připomněl vznik koalice zemí k podpoře Ukrajiny s tím, že iniciativy logicky koordinují nejsilnější evropské země, což jsou v současnosti Francie a Velká Británie. Fiala očekává, že se mezi centra evropské obranné architektury brzy přidá i Německo. Klíčem k bezpečnosti v Evropě ale podle něj zůstává mír na Ukrajině, přičemž nejdůležitějším prvkem bude síla dobře vyzbrojené ukrajinské armády. Vyžádá si to velké investice a o tom je třeba přesvědčit veřejnost, uvedl Fiala později.

Lipavský: Česká muniční iniciativa získala financování do září

„Druhý důvod je málo zmiňovaný, ale já ho řeknu otevřeně. Pokud bude Ukrajina neutralizována, tak dříve či později bude zklamána přístupem Západu, dostane se do sféry vlivu Ruska a potom se proti nám neotočí milionová ruská armáda, ale dvoumilionová rusko-ukrajinská armáda,“ dodal Bříza, podle kterého jsou toto důvody, proč by si česká společnost měla přát, aby byl mír na Ukrajině pevný a jasný.

Bříza zároveň poukázal i na konkrétní důvody, proč je něco takového podstatné. Pokud Ukrajina zůstane neutralizována a odzbrojena, bude to podle odborníka znamenat daleko větší míru emigrace z Ukrajiny, což je podle něj první bezpečnostní riziko.

Konference se účastnil také politolog a odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza, který tuto pomoc Ukrajině označil za výhodnou pro Evropu a přirovnal ji k někdejšímu americkému Marshallovu plánu pro hospodářskou rekonstrukci západní Evropy. Bříza také apeloval na politiky. „Měli by upozorňovat občany v tom smyslu, že pro nás je nejdůležitější, aby válka na Ukrajině dopadla tak, aby Ukrajina po ní zůstala silnou a stabilní. Aby nebyla neutralizována Ruskem, a tím pádem se nestala jeho obětí,“ prohlásil.

Řečníci se věnovali také výdajům a investicím na obranu Česka. Vláda plánuje do roku 2030 postupně zvyšovat výdaje na obranu ze současných dvou na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Se záměrem kabinetu se ztotožnila Poslanecká sněmovna, která o tom rozhodla hlasy koalice a Pirátů. Opoziční hnutí ANO a SPD se hlasování neúčastnila .

„Máme-li uchovat transatlantickou vazbu a žít v následujících desetiletích v bezpečí, v jakém žijeme dodnes, musíme dávat více peněz na svou obranu, zjednodušeně více zbrojit,“ dodal.

Investice do obrany ale podle něj znamenají příležitosti pro vědu či výzkum. „Obranný průmysl je historicky velmi inovativní zejména v dobách konfliktu,“ podotkl. Pokud Česko nevyužije výdaje na obranu pro zlepšení své konkurenceschopnosti, promarní šanci. „Musíme otevřít armádu spolupráci s byznysem a průmyslem, průmysl se musí otevřít spolupráci s armádou a vysokými školami, vysoké školy spolupráci s průmyslem a armádou,“ zdůraznil Pojar.

Potenciálně budou podle poradce pro národní bezpečnost příležitosti za stovky miliard eur ročně. „Doufám, že u toho budeme, že to zase nebudou německé, švédské, americké zbrojovky, které si z toho ukrojí,“ prohlásil. Měli bychom se snažit, aby co nejvíc Čechů na této příležitosti maximálně vydělalo, doplnil. „Jako alternativu máme čekat, stěžovat si, vidět, jak opět vydělávají ostatní, nedávat víc na obranu, být odsunuti na druhou kolej a ztratit bezpečnostní záruky evropské i americké. To pocítí celá ekonomika i průmysl,“ varoval.

Podle Břízy jsou peníze i zbraně velmi důležitou věcí. Válku ale podle něj rozhodují i další faktory, které jsou stejně důležité, ne-li důležitější. Za takové faktory Bříza označil vůli a morálku, což je něco, co podle jeho názoru rozhoduje války. „My proto, abychom něco udělali s bezpečností a postoupili dále, tak musíme začít u vůle a morálky,“ zdůraznil. „Můžete dávat sebevíc peněz do zbraní, ale je to k ničemu, když nebudete mít odhodlání se bránit,“ dodal.

Spory vlády a opozice

Fiala během svého projevu přirovnal Evropu k mytickému obru, který se konečně probudil, rozhlíží se kolem sebe a pomalu se učí využívat svoji sílu. „Evropa si uvědomuje, že s ní přichází odpovědnost. Jsme silnější než naši nepřátelé, podle toho musíme jednat,“ řekl s tím, že paradoxně se podle něj nyní hledá shoda lépe na evropské půdě než domácí a odkázal na spory s opozičním hnutím ANO, když uvedl, že někteří mají překvapivou toleranci k hazardování s kritickými bezpečnostními otázkami.

Podobné tvrzení ve čtvrtek dopoledne odmítl stranický expert ANO na bezpečnost a poslanec Robert Králíček. Sdělil, že i hnutí ANO má zájem na bezpečí občanů, současně ale podle něj nechce dělat vládní koalici stafáž, když straší voliče. Za strašení označil i čtvrteční konferenci o bezpečnosti.