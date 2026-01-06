Na žloutenku A zemřelo v loňském roce 36 lidí, o rok dříve dva

Žloutence A podlehlo v loňském roce 36 lidí, v roce 2024 byla úmrtí dvě. Nových případů onemocnění ale podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibývá v posledních týdnech pomaleji. V posledním celém loňském týdnu jich bylo 38, minulý týden 79. Statistiky podle odborníků ovlivnily vánoční svátky.
„Vzhledem k velkému množství kontaktů během svátků se však dá očekávat nárůst počtu případů během ledna 2026,“ uvedl ústav v týdenní právě. Podobně se kvůli dovoleným některých ordinací lékařů nebo samoléčbě nemocných ve volných dnech snižuje každoročně o Vánocích i výskyt chřipky. V dalším týdnu se nemocnost obvykle zvýší.
Odborníci očekávají, že letos se epidemie žloutenky utlumí. „Ze zkušenosti z předchozích let lze předpokládat během roku 2026 postupný pokles hlášených případů onemocnění,“ sdělil SZÚ. Nemoc se šíří mezi lidmi, kteří ji neprodělali nebo nebyli očkovaní, nejvíc mezi mladšími 65 let, kteří poslední velkou epidemii nezažili. Počet lidí, kteří se ještě mohou nakazit, tak klesá.
Mezi zemřelými za loňský rok je třicet mužů a šest žen, ve věku od 35 do 82 let. Většina z nich měla chronické postižení jater nebo se chovala rizikově, například užívala drogy nebo byla závislá na alkoholu. „Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou,“ doplnil ústav.
Hepatitida A se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka a k nakažení stačí velmi malé množství virových částeček. K přenosu dochází například ze špatně umytých rukou po použití toalety, z nich se může virus dostat například na nákupní košík, držadlo v MHD nebo zábradlí.
„Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus hepatitidy A přežívat,“ uvedli odborníci.
Nakažení jsou povinně léčeni ve zdravotnickém zařízení, hygienici řeší i jejich kontakty. Mají zakázané návštěvy bazénů, saun či posiloven, děti nesmí na tábory nebo školy v přírodě a neočkovaní nesmí pracovat s nebalenými potravinami. Inkubační doba nemoci trvá až 50 dní, většina lidí nemusí mít příznaky včetně typického zežloutnutí.