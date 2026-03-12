Izrael novu udeřil na Bejrút. Hizballáh podnikl odvetu na základnu

Izraelský útok na pobřeží libanonské metropole Bejrútu si v noci na čtvrtek vyžádal nejméně sedm mrtvých a 21 zraněných. Město čelilo dalšímu úderu během několika hodin. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to napsala agentura AFP. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že v noci vypálilo rakety na základnu Izraele, který v odvetě zasáhl desítku cílů hnutí.
Útok mířil na veřejnou pláž Ramlet Al-Báida na západě Bejrútu, kde od vypuknutí posledního konfliktu mezi Izraelem a proíránským Hizballáhem spí vysídlení lidé. Šlo o třetí útok v centru Bejrútu od začátku války, po středečním útoku na byt a nedělním na hotel u moře.
Hizballáh v noci na čtvrtek oznámil, že vystřelil salvu raket na izraelskou vojenskou základnu Glilot na severním předměstí Tel Avivu, na níž je centrála izraelské rozvědky Mossad a ústředí vojenské zpravodajské jednotky 8200. Íránské revoluční gardy krátce před tím uvedly, že provedly společnou operaci se svým spojencem Hizballáhem proti Izraeli.
Izraelská armáda naopak oznámila, že zasáhla deset cílů spojených s militantním hnutím v jižní části Bejrútu, včetně velitelství zpravodajské služby, velitelských center a desítek odpalovacích zařízení.
Libanon byl minulé pondělí vtažen do války na Blízkém východě poté, co Hizballáh zaútočil na Izrael v odvetě za íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího zabitého při americko-izraelských útocích. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany hnutí odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a jeho armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu večer po rozhovoru se svým libanonským protějškem Josephem Aúnem vyzval Izrael, aby „jednoznačně upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu“, a Hizballáh, aby „okamžitě ukončil své útoky“.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že izraelské údery v Libanonu si od 2. března vyžádaly 634 mrtvých, včetně 91 dětí a žen, a 1586 zraněných. Resort nerozlišuje mezi vojáky a civilisty. Boje zároveň podle libanonských úřadů přiměly 780 tisíc lidí opustit domovy.