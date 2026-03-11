USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump


11. 3. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Podle prezidenta USA Donalda Trumpa už Spojené státy vyřadily z provozu celkem dvacet osm íránských lodí které jsou schopné pokládat miny. V úterý večer regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) informovalo o zničení šestnácti minonosných lodí u Hormuzského průlivu. Dvanáctým dnem pokračující americko-izraelské údery na Írán přitom Trump znovu označil za „krátkou exkurzi“. V Íránu už podle něj „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit.

Současný konflikt výrazně ochromil dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kudy se běžně přepravuje zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v tomto geopoliticky citlivém bodě vedly k výraznému nárůstu cen komodity.

O íránských aktivitách v Hormuzském průlivu v úterý napsal web stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Podle nich Teherán dosud nepokládal miny ve větším rozsahu, v posledních dnech šlo údajně o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů ale v úterý upozornil, že Írán měl v té době stále osmdesát až devadesát procent malých člunů a minonosek, takže by ve strategickém průlivu mohl položit až stovky min.

Nahrávám video
Animace změny provozu v Hormuzském průlivu v důsledku útoku na Írán v době začátku konfliktu
Zdroj: ČT24/MarineTraffic

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň a omezit jeho vojenské kapacity, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v zemích Perského zálivu.

Trump: Útoku Íránu nebo jeho spojenců na území USA se neobávám

Trump také ve středečním rozhovoru se serverem Axios prohlásil, že v Íránu už „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak prý brzy skončí. Stane se to ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.

„Válka jde skvěle. Jsme daleko napřed oproti plánu. Způsobili jsme více škod, než jsme považovali za možné, a to i za původně předpokládané šestitýdenní období,“ řekl šéf Bílého domu.

Možných úderů Íránu nebo jím podporovaných skupin na území Spojených států se neobává. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům krátce předtím, než stanice ABC News informovala, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) koncem února varoval před možnými útoky íránských dronů na západní pobřeží USA.

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump
Donald Trump

„Nedávno jsme získali informaci, že už začátkem února 2026 Írán údajně plánoval provést útok pomocí bezpilotních letounů z neidentifikovaného plavidla u pobřeží Spojených států, konkrétně proti blíže nespecifikovaným cílům v Kalifornii, v případě, že USA uskuteční údery proti Íránu,“ uvedl FBI ve varování rozeslaném na konci února, z něhož ve středu citovala ABC News.

„Další informace o načasování, způsobu provedení, cíli ani pachatelích tohoto údajného útoku nemáme,“ uvádí se podle ABC dál v oznámení FBI. Agentura Reuters podotkla, že mluvčí FBI, losangeleské policie a starosty ani guvernéra státu Kalifornie na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.

Podle hodnocení hrozeb, které vypracoval Úřad pro zpravodajské informace a analýzy amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti a na něž poukázal Reuters, představují Írán a jeho zástupné skupiny „pravděpodobnou“ hrozbu v podobě útoků zaměřených na Spojené státy. Rozsáhlý fyzický útok nicméně pravděpodobný není.

Írán nicméně od počátku války zasáhl na Blízkém východě americké objekty či základny hostící americké vojáky při nejméně pětadvaceti útocích, píše agentura AFP s odkazem na vlastní analýzu. Agentura sledovala období od 28. února, kdy izraelsko-americké údery na Írán zažehly současnou regionální válku, až po středečních 16:00 SEČ. Při íránských útocích dosud zahynulo sedm amerických vojáků, šest z nich v Kuvajtu a jeden v Saúdské Arábii.

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě
Íránská raketa letí směrem k Izraeli, Jeruzalém, 11. března 2026

Výběr redakce

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

21:57Aktualizovánopřed 29 mminutami
Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

03:37Aktualizovánopřed 53 mminutami
Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky

Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky

10:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Austrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

VideoAustrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

před 1 hhodinou
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

10:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

12:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami
V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

Podle prezidenta USA Donalda Trumpa už Spojené státy vyřadily z provozu celkem dvacet osm íránských lodí které jsou schopné pokládat miny. V úterý večer regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) informovalo o zničení šestnácti minonosných lodí u Hormuzského průlivu. Dvanáctým dnem pokračující americko-izraelské údery na Írán přitom Trump znovu označil za „krátkou exkurzi“. V Íránu už podle něj „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit.
21:57Aktualizovánopřed 29 mminutami

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael podnikl další vzdušné údery na Teherán a na Bejrút, kde zasáhl byt v centru a dle libanonských médií zabil čtyři lidi. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Mluvčí íránského Červeného půlměsíce Modžtabá Cháledí podle státní televize uvedl, že v Íránu bylo zasaženo téměř dvacet tisíc obytných budov a sedmdesát sedm zdravotnických zařízení. RB OSN žádá okamžité zastavení útoků Íránu na státy Perského zálivu.
03:37Aktualizovánopřed 53 mminutami

VideoAustrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

Austrálie udělila humanitární azyl šesti Íránkám z národního fotbalového týmu, který se v zemi účastnil mistrovství Asie. Zbytek už se vydal na cestu zpět. Sedmá hráčka si nabídku na poslední chvíli rozmyslela, kontaktovala íránskou ambasádu a nechala se odvézt. Íránské velvyslanectví se tak však dozvědělo, kde se hráčky nachází a australský ministr vnitra Tony Burke musel vydat pokyn k jejich přemístění. Opatrnost byla na místě, hráčky totiž byly pod neustálým dozorem mužského doprovodu týmu. Íránský tým vzbudil celosvětový ohlas minulý týden během prvního zápasu s Jižní Koreou – fotbalistky na úvod mlčely během hymny.
před 1 hhodinou

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
10:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Starmer věděl o Mandelsonovi jako riziku, plyne z dokumentů

Britská vláda zveřejnila část dokumentů souvisejících se jmenováním někdejšího ministra Petera Mandelsona velvyslancem v USA. Premiér Keir Starmer měl podle jednoho z textů informaci, že kvůli Mandelsonově blízkým vztahům s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem může být jmenování „reputačním rizikem“, uvedla stanice Sky News. Starmerův kabinet se k publikaci rozhodl po tlaku, kterému ministerský předseda čelí kvůli aféře svého významného spolustraníka.
před 5 hhodinami

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

Nejméně osmnáct tisíc lidí muselo na téměř sedm hodin opustit centrum Drážďan kvůli zneškodnění bomby z druhé světové války. Krátce po 15:00 policie uvedla, že pyrotechnici britskou pumu o váze 250 kilogramů zlikvidovali a že se lidé mohou vrátit zpět domů. Jednalo se o dosud největší evakuaci v saské metropoli kvůli nálezu válečné bomby.
před 5 hhodinami

Tajné testy a zbrojící Francie. Začala nová jaderná éra

Čína rychle navyšuje svůj jaderný arzenál. Podle amerických zpravodajských služeb vyvíjí novou generaci nukleárních zbraní a v posledních letech provedla nejméně jeden tajný test. Aktivity v této oblasti vyvíjejí také USA, Rusko či Francie, která mění strategii a počítá s rozšířením svých nukleárních kapacit. Svět tak v době rostoucího napětí vstupuje do nové jaderné éry.
před 5 hhodinami

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. K misi se připojilo i Slovensko, uvedl vedoucí delegace. Mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) opět kritizoval Kyjev za neumožnění kontroly ropovodu.
14:55Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...