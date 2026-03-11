Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. K misi se připojilo i Slovensko, uvedl vedoucí delegace. Maďarská mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno a její členové přicestovali jako turisté, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie.

Státní tajemník maďarského ministerstva energetiky Gábor Czepek, který delegaci vede, novinářům na maďarsko-ukrajinské hranici řekl, že cílem je zastupovat maďarské zájmy u jednacího stolu a prosazovat co nejrychlejší obnovení dodávek ruské ropy. Dodal, že průzkumná mise se snaží projednat situaci nejen s ukrajinským ministerstvem energetiky, ale i s velvyslanci v Kyjevě a zástupci Evropské komise.

K misi se připojilo také Slovensko, uvedl Czepek. Obě strany ve společném dopise Evropské komisi argumentují ve prospěch mise a obnovení dodávek přes ropovod Družba, dodal. Poznamenal, že ropa Ural dodávaná přes ropovod Družba je levnější než jiné druhy ropy ze Západu, což Maďarsku za poslední čtyři roky ušetřilo přibližně 650 miliard forintů (téměř čtyřicet jedna miliard korun) a přispělo k regulovanému cenovému systému, který udržuje ceny energií dostupné pro domácnosti.

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba na území Maďarska

„Na území Ukrajiny tato skupina nemá žádné oficiální postavení. V plánu není žádné oficiální setkání, a tak je určitě nesprávné ji nazývat delegací,“ řekl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj. „Ze zemí schengenského prostoru může na Ukrajinu tímto způsobem vstoupit kdokoli za turistickými účely,“ dodal.

Czepek minulý týden prohlásil, že poslal ukrajinskému ministrovi energetiky Denysi Šmyhalovi dopis, ve kterém dal Ukrajině tři dny na obnovu provozu ropovodu, připomněl server BBC News.

Fico tvrdí, že Zelenskyj odmítl kontrolu Družby
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Obvinění z průtahů oprav

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Ukrajiny poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu, případně ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán v nich bojuje o setrvání u moci. Kyjev připomíná, že Moskva z vývozu ropy a plynu financuje svou válku proti Ukrajině, ve které za čtyři roky podle odhadů přišly o život statisíce vojáků a tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Budapešť se rozhodla blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu devadesát miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Kyjev provoz ropovodu neobnoví. Orbán minulý pátek podle agentur také prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu. Maďarsko minulý týden zadrželo sedm inkasistů ukrajinské státní banky i zásilku dolarů a eur a zlata z Rakouska na Ukrajinu. Zatímco Ukrajince posléze propustilo, zásilku si ponechalo.

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, jsou na Ukrajině
Maďarský premiér Viktor Orbán

Výběr redakce

Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

včeraAktualizovánopřed 3 mminutami
Europoslanci schválili návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU

Europoslanci schválili návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU

před 13 mminutami
Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

před 21 mminutami
Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

03:37Aktualizovánopřed 25 mminutami
Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

13:12Aktualizovánopřed 44 mminutami
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

10:35Aktualizovánopřed 58 mminutami
Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

Úterní požár autobusu ve Švýcarsku, při němž zemřelo šest lidí, zřejmě způsobil člověk s psychickými problémy. Podle stanice SRF to ve středu uvedl švýcarský státní zástupce Raphaël Bourquin. Již dříve policie sdělila, že nic nenasvědčuje terorismu.
včeraAktualizovánopřed 3 mminutami

Europoslanci schválili návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU

Evropský parlament (EP) schválil své návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU. Ty vidí europoslanci zejména v protivzdušné či protiraketové obraně, vojenské mobilitě či při využívání umělé inteligence. EP také navrhl opatření k vytvoření silnějšího a integrovanějšího jednotného trhu EU v oblasti obrany.
před 13 mminutami

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. K misi se připojilo i Slovensko, uvedl vedoucí delegace. Maďarská mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno a její členové přicestovali jako turisté, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie.
před 21 mminutami

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael podnikl další vzdušné údery na Teherán a na Bejrút, kde zasáhl byt v centru a dle libanonských médií zabil čtyři lidi. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Ve Spojených arabských emirátech zranily dva íránské drony čtyři lidi blízko dubajského letiště. Tři nákladní lodě v Perském zálivu a Hormuzském průlivu zase zasáhly neznámé projektily.
03:37Aktualizovánopřed 25 mminutami

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
10:35Aktualizovánopřed 58 mminutami

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

Ukrajina získá peníze od zemí EU na financování svého válečného úsilí, i když Maďarsko a Slovensko budou nadále blokovat slíbenou půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedli dva evropští diplomaté pro bruselský server Politico.
před 1 hhodinou

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.
před 4 hhodinami

Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je navzdory zraněním v pořádku a v bezpečí, uvedl ve středu podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján. Deník The New York Times (NYT) s odkazem na íránské a izraelské zdroje napsal, že Chameneí mladší v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února utrpěl zranění nohou.
před 4 hhodinami
Načítání...