Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

Vláda v pondělí zrušila víc než 25 let staré usnesení, podle kterého nelze omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor. Nově pro ně platí, že o prioritách při organizaci letecké dopravy rozhoduje předseda vlády.
Rozhodnutí vyplývá z usnesení, které na svém webu zveřejnil Úřad vlády. Reakci prezidenta Petra Pavla, předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) zjišťujeme.
V souvislosti s repatriačními lety z Blízkého východu minulý týden sklidil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) z řad vládní koalice kritiku za let do Itálie, kde podpořil paralympioniky. Uvedl tehdy, že let měl předjednaný a den předem ho konzultoval s ministerstvem obrany, které nemělo výhrady, protože letadlo nebylo aktuálně potřeba pro převoz Čechů z Blízkého východu.
Podle aktualizovaných zásad letecké přepravy ústavních činitelů se předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a prezidentovi nadále poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečuje ministerstvo obrany.