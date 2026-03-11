Češi se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie

VideoČeši se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie


Podstatná část Čechů stále věří různým mýtům o pití alkoholu. V rozporu s jasným pohledem Světové zdravotnické organizace si půlka z nich třeba mylně myslí, že pití malého množství je zdraví prospěšné. Čtvrtina je přesvědčená, že zlepšuje kvalitu spánku, a pětina, že občasné pití v těhotenství neohrožuje matku ani dítě. Sedmina lidí dokonce ani nevěří v existenci závislosti na alkoholu. Dopady užívání alkoholu na společnost a hlavně její zdraví přitom narůstají – jen VZP loni na léčbu v souvislosti s nadměrným pitím vydala přes miliardu korun. Vědci se ptali více než tisíce lidí, kteří uvedli, že v posledním roce a půl alkohol pili. Jedním z hlavních sdělení jejich studie je, že nějakému mýtu o alkoholu věří skoro každý. Dáno je to i tím, že je pevnou a tradiční součástí kultury.

Sněmovna bude schvalovat návrh státního rozpočtu

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už schválili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak schvalovat rozpočet jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila.
před 1 hhodinou

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhého čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání. Šichtařovou má nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoNěkteří se vyhýbají placení za parkování zakrytím registrační značky. Hrozí za to pokuta

Někteří řidiči se snaží vyhnout placení za parkování, jednoduše překryjí registrační značku. I za to jim ale hrozí pokuta. „Zakrývání nebo jakákoliv manipulace s registrační značkou vozidla je v silničním provozu nepřípustná. Řidič je tedy povinen ji mít umístěnou na předepsaném místě tak, aby byla dobře čitelná,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová. Městský úřad pak může takovému šoférovi uložit pokutu od dvou do pěti tisíc korun. Tvrdší tresty hrozí za jízdu v takovém autě – pokuta až deset tisíc korun, ale také zákaz činnosti až na osmnáct měsíců. Ani zakrytím části registrační značky se navíc často placení nevyhnou, strážníci totiž dokážou její zbývající část dohledat. Také monitorovací auta s kamerami si dokážou poradit s neúplnými značkami.
před 10 hhodinami

VideoNedostatek míst ve speciálních třídách je problém, říká Krejčí

Vláda Andreje Babiše (ANO) avizuje „zásadní revizi“ inkluze. Zrušení inkluze neznamená, že děti se zdravotním postižením přestanou chodit do běžných tříd, řekl místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Miroslav Krejčí (za Motoristy) v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou. Krejčí uvádí jako problém nedostatek míst ve speciálních třídách, podle něj zejména v Praze. Děti s mentálním postižením, které potřebují speciálního pedagoga, pak končí v běžných třídách. Přitom dětem s lehkou mentální retardací je podle Krejčího lépe ve speciálních třídách. Krejčí zdůrazňuje, že resort školství teď musí zanalyzovat data z přihlášek na střední školy, aby se zjistily chybějící kapacity ve speciálních třídách. Krejčí chce, aby děti, které mají zájem chodit do speciálních tříd, do nich mohly nastoupit.
před 10 hhodinami

Jen žádost nestačí. U Nové zelené úsporám teď bude potřeba renovační pas

Nová zelená úsporám (NZÚ) bude pokračovat, program se ale dočká změn. Zájemci třeba budou potřebovat takzvaný renovační pas. Odborníci v tomto dokumentu popíší, jaký je stav budovy a co s ní udělat. Stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí bezúročný úvěr. Na dotace budou mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti.
před 10 hhodinami

VideoDosud nepopsané osudy obětí holocaustu Romů a Sintů představuje nová databáze

Lidé si v pražské Ruzyni připomněli 83 let od hromadného transportu Romů a Sintů do koncentračního tábora v Osvětimi. Nacisté tam vyhladili většinu romské populace Čech a Moravy. Osudy obětí představuje také aktualizovaná databáze, která nově nabízí sto dosud nepopsaných příběhů.
před 11 hhodinami

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
