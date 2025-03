Přenáší se zodpovědnost na nás, ale my se chceme bavit o obraně, říká za SPD Koten

Jednání vládní koalice v souvislosti s mimořádnou schůzí svolanou ke koncepci české armády označil Koten za „taškařici“ a „šaškárnu“. Té se SPD nechtělo zúčastnit, což se týkalo jak neveřejné části, tak otevřené rozpravy.

Poslancům ANO a SPD ve středu vadilo, že v úvodní veřejné části zasedání nedostali možnost vystoupit jejich řečníci s přednostním právem, považují to za snahu umlčet opozici. „To skutečně nevypovídá o tom, že by někdo chtěl, aby naše názory zazněly. Já si myslím, že tady to bylo vymlčení problému a přenesení zodpovědnosti na nás, že my se nechceme bavit, ale tak to není, my se naopak chceme bavit,“ uvedl Koten.

Vláda se chce vyhnout konfrontaci, míní Koten

Z popudu většiny vládních stran se mimořádná schůze odehrávala v neveřejném režimu. Podle koalice bylo uzavření nutné kvůli utajovaným informacím. Poslanci ANO a SPD se uzavřené části na protest odmítli zúčastnit.

Koten je přesvědčen, že koalice se neveřejnou částí chtěla vyhnout konfrontaci s dotazy opozice. „Vláda by se měla zodpovídat občanům této země a v případě, že chce takovým způsobem navyšovat na úkor občanů rozpočet na obranu a zbrojení, tak by občané měli vědět, za co to bude utrácet,“ říká Koten. Vláda avizuje růst výdajů na obranu do roku 2030 na tři procenta HDP.

V Interview ČT24 politik SPD rovněž vyjádřil pochybnosti, jestli je jednací sál sněmovny schválen pro sdělování utajovaných informací. Hnutí podle jeho slov nechá prověřit, zda nedošlo k porušení zákona. Koten je mimo jiné členem sněmovního výboru pro bezpečnost.