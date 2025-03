Zanedlouho to budou dva roky, co v čele státu stojí prezident Petr Pavel. V současnosti se přitom zdá, že se celý svět nachází na křižovatce a Praha spolu se spojenci hledá cestu, jak pokračovat v čím dál nevyzpytatelnější situaci. Tomuto i dalším tématům se věnuje bilanční rozhovor s hlavou státu pro Českou televizi, který vedl reportér Michal Kubal.

Sedíme ve Vladislavském sále. Už to budou skoro dva roky, co jste tady skládal prezidentský slib. 28. října jste tady potom mluvil o velkých datech moderních dějin. Bude rok 2025 jedním z dat, které nakonec bude v učebnicích dějepisu?

Jestli dnes opravdu prožíváme nějaké zlomové období, čemuž nasvědčuje mnoho signálů, si asi vyhodnotíme až za pár let. Ale velice pravděpodobně se tento rok zapíše do historie jako velká změna.

Vidíme teď mračna na východě, některá na západě. Se svou zkušeností s bezpečnostní problematikou očekáváte co? Bude to taková letní bouřka, která vyčistí vzduch, nebo velká bouře, která způsobí škody? Anebo tornádo, které převrátí úplně všechno?

Těžko říct. Rozhodně bych nechtěl strašit žádnými katastrofickými scénáři, ale to že se významně promění celý světový bezpečnostní, politický a diplomatický řád, na který jsme byli zvyklí po desetiletí, to je asi už zřejmé. Pro nás by z toho mělo vyplynout jediné. Že se prostě víc a víc musíme spoléhat sami na sebe. Že jsme si zvykli, že mezinárodní řád nás všechny chrání systémem mezinárodního práva, bezpečnostních záruk, ekonomických vazeb. Proto jsme také v 90. letech usilovali stát se členy jak NATO, tak Evropské unie. Je docela pravděpodobné, že jak Unie, tak NATO, a nakonec i OSN se významně promění.