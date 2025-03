Median: Volby by v lednu vyhrálo ANO, Piráti by se těsně nedostali

ČTK,

ČT24

, ag

6. 3. 2025 Aktualizováno před 47 m minutami | Zdroj: ČTK , Median

Piráti Jakub Michálek, Ivan Bartoš, Olga Richterová a Klára Kocmanová

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO s třiatřiceti procenty. Druhá by byla vládní koalice SPOLU se sedmnácti procenty, třetí STAN s jedenácti procenty. Piráti by se do sněmovny těsně nedostali. Své zástupce by naopak v dolní komoře měli Motoristé, SPD a Stačilo!, vyplývá z volebního modelu agentury Median.

Do sněmovny by se v lednu dostalo šest stran, hnutí či koalic. Preference ANO se od prosincového měření téměř nezměnily, STAN by získalo o dva procentní body méně. V prosinci se agentura respondentů neptala na koalici SPOLU, ale na strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které ji tvoří.

Nyní si účastníci průzkumu mohli vybrat. Podle Medianu sedmdesát procent dotazovaných vybralo jednotlivé strany a třicet procent koalici SPOLU. „Zároveň vyplynulo, že je asi patnáct procent respondentů, kteří uvedli jednotlivé strany, ale vadí jim sdružení do koalice, a proto by volili jinou stranu než stranu z koalice SPOLU,“ napsala agentura. Motoristé meziměsíčně posílili o jeden procentní bod, v lednu by obdrželi osm procent hlasů. Stejný zisk volební model přisoudil i opozičnímu hnutí SPD, které v prosincovém měření skončilo pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Hnutí Stačilo!, které tvoří komunisté, Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), by nyní mělo šest procent.