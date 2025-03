Nemůžeme být závislí na tom, jak se kdo vyspí v Bílém domě, říká Hřib

Ukázalo se, že nemůžeme spoléhat na Ameriku, že bude garantem evropské bezpečnosti, a ani to nedává zcela smysl, prohlásil v Interview ČT24 předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Za prioritu považuje investice do posílení vojenského zpravodajství nebo do protivzdušné obrany. Ke kandidatuře bývalého člena Pirátů Jana Lipavského za ODS v letošních sněmovních volbách Hřib řekl, že to považuje za „logický předstupeň“ před sloučením ODS a TOP 09.

Bylo by dobré dříve, než se začnou zvyšovat výdaje na obranu, dát na stůl jasný plán, co se má ohledně posílení obrany Evropy udělat, myslí si Hřib. Reagoval tak na slib premiéra Petra Fialy (ODS) zvyšovat každoročně výdaje o 0,2 procenta HDP, a to až do roku 2030. „Asi všichni chápeme, že to bude něco stát,“ řekl. Vycházet by se mělo ze zkušeností z ruské války na Ukrajině, dodal. „My to řešíme s našimi odborníky. V hrubých rysech ale můžu říct, že docela určitě potřebujeme investovat do (vojenského) zpravodajství,“ zmínil s tím, že v tomto ohledu je Evropa na USA velmi závislá. „Druhá záležitost, která je určitě potřeba, je protivzdušná obrana. Vidíme, že Rusko útočí zejména na civilní cíle,“ pokračoval s tím, že přerušení americké vojenské pomoci Kyjevu, o kterém rozhodl prezident USA Donald Trump, dopadne na Ukrajinu zejména v tomto ohledu, protože Evropa nedokáže tyto systémy kompetentně nahradit.

Česko by podle Hřiba mělo uvažovat o tom, jakým způsobem může být pro obranu EU prospěšné. „Máme tady silný obranný průmysl, řekl bych tradiční odvětví,“ připomněl. Ve věci rozvinutí českých obranných kapacit se prý hodlá setkat se zástupci tuzemských zbrojařů. Zmínil ale také, že odmítá obnovení povinné vojenské služby, spíše by se měl zlepšit „marketing“ armády a aktivních služeb. Hřib: Trump dělá divadlo pro voliče Předseda Pirátů kritizoval amerického prezidenta Trumpa, jehož slova a činy do značné míry potřebu posílit obranu Evropy vyvolaly. „Kroky pana Trumpa jsou velmi nepředvídatelné. Nehledal bych v tom žádné 4D šachy, (...) je to primárně divadlo pro domácí voliče, co jede, aby ukázal, že plní sliby, které dal v předvolební kampani,“ míní. Na cla, která Trump hodlá uvalit na zboží z Evropské unie zřejmě od dubna, by se mělo reagovat recipročně, je to podle předsedy Pirátů standardní postup.

Dříve Spojené státy fungovaly tak, že v jejich chování byl jakýsi morální apel, byť dělaly chyby, poznamenal dále Hřib. „Vždycky tam byla nějaká snaha bránit svobodu ve světě. Ta tam teď rozhodně vidět není,“ řekl. Za velkou chybu také pokládá rozpad transatlantických vazeb, které vznikaly celá desetiletí. Evropa se ale musí postavit na vlastní nohy: „Nemůžeme být dál závislí na tom, jak se kdo vyspí v Bílém domě.“