Američanům se vrátila hrdost a americký sen je nezastavitelný. V projevu k oběma komorám Kongresu to uvedl šéf Bílého domu Donald Trump. Úvod proslovu narušili demokraté pískáním, jeden z kongresmanů byl následně vyveden ze sálu. Trump dále slíbil zachránit ekonomiku před inflací, daňové úlevy či boj s ilegální imigrací. Opakovaně také kritizoval svého předchůdce Joea Bidena.

Úvod projevu byl několikrát přerušen hlasitým pískáním demokratů. Kongresman Al Green byl nakonec vyveden ze sálu poté, co křičel na Trumpa. Republikáni naopak skandovali „USA“.

„Většina Ameriky si myslí, že míříme správným směrem,“ je přesvědčen Trump. „Optimismus podnikatelů roste,“ dodal prezident, který hájil to, že vydal od svého nástupu do úřadu více než sto výkonných příkazů. Podle šéfa Bílého domu bylo třeba obnovit selský rozum a optimismus.

„Naše hrdost je zpět. Naše sebevědomí je zpět. A americký sen je na vzestupu, silnější a lepší než kdykoli předtím. Nic nemůže zastavit americký sen,“ uvedl Trump s tím, že od svého nástupu do funkce 20. ledna udělal víc než předchozí administrativy za čtyři nebo osm let. Svého předchůdce Joea Bidena označil za nejhoršího prezidenta v historii USA.

Prezident pak kritizoval demokraty. „Není absolutně nic, co bych jim mohl říct, abych je potěšil, aby se usmívali a tleskali,“ míní Trump nyní rve do demokratů v publiku poté, co zaútočil na Joea Bidena a označil ho za nejhoršího prezidenta v americké historii.

„Záchrana ekonomiky“

Mezi prezidentovy priority patří „záchrana ekonomiky“ a „daňové úlevy pro všechny, kteří si to zaslouží“. Trump obvinil předchozí administrativu, že po ní zdědil „ekonomickou katastrofu a inflační noční můru“. Prezident slíbil, že pracuje na snížení cenu vajec, která je „mimo kontrolu“.

Nejnovější údaje ukazují, že ceny v lednu v USA vzrostly o tři procenta, což bylo šestiměsíční maximum. Ceny mírně překonaly očekávání a výrazně cíl Federálního rezervního systému ve výši dvou procent, poznamenal server BBC News.

„Hlavním cílem našeho boje za porážku inflace je rychlé snižování nákladů na energii,“ zdůraznil prezident s tím, že otevírá řadu elektráren uzavřených za Bidenovy éry.

Trump dále avizoval, že omezí předpisy, přičemž označil federální pracovníky za „nevolené byrokraty“. Hodlá také výrazně navýšit produkci kritických surovin a vzácných zemin v USA.

Je čas na „velké sny“ a „odvážné činy“, prohlásil šéf Bílého domu a následně za potlesku republikánů zmínil zmrazení zahraniční pomoci. Prezident připomněl, že také „ukončil“ „zelený nový podvod“, odstoupil od pařížských dohod o klimatu a vystoupil ze „zkorumpované“ Světové zdravotnické organizace. Chválil také práci nového ministerstva efektivity pod vedením miliardáře Elona Muska, jehož kroky vyvolaly kontroverze.