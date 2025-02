Nevolený Muskův tým získává citlivá data Američanů. Padají slova o převratu

před 1 h hodinou | Zdroj: NBC News , CBS News , The Washington Post , The Wall Street Journal , USA Today , Wired , CNN

Jeden ze zdrojů poukázal na to, že by pracovníci DOGE mohli získat přístup k datům ze zabezpečených systémů ministerstva financí prostřednictvím Obecné správy služeb (GSA).

Americký prezident Donald Trump tentýž den prohlásil, že Bílý dům bude na Muskovu činnost dohlížet. „Elon nemůže dělat a nebude dělat nic bez našeho souhlasu a my mu ho v případě potřeby dáme. Tam, kde to nebude vhodné, ho neudělíme,“ dodal v pondělí prezident.

Trump na otázku ohledně možného střetu zájmů Muska odpověděl: „Tam, kde si myslíme, že je střet zájmů nebo problém, ho k tomu nepustíme.“

„Kdyby šlo o Malawi, mluvili bychom o puči“

„Kdybychom sledovali, jak se to děje ve Venezuele nebo v Malawi, a viděli bychom, jak se miliardář chopil financí a šekové knížky vlády, nazvali bychom to pučem,“ řekla serveru USA Today News výkonná ředitelka skupiny pro hospodářskou politiku Groundwork Collaborative a bývalá hlavní poradkyně Senátu pro hospodářskou politiku Lindsay Owens.

O státním převratu napsal také historik a publicista Timothy Snyder: „Pár desítek mladých mužů chodí od úřadu k úřadu, oblečeni v civilu a vyzbrojeni pouze disky. Pomocí technického žargonu a vágních odkazů na rozkazy shora získají přístup k základním počítačovým systémům federální vlády.“

„Tento převrat opravdu probíhá. A pokud ho nerozpoznáme jako to, čím doopravdy je, tak by mohl uspět,” dodal historik. Poukázal na to, že v současnosti je moc spíše digitální než fyzická, a zdůraznil, že Musk nebyl do své pozice nikým zvolen.