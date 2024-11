„Exodus z X“ po volbách v USA nabírá na síle

před 55 m minutami | Zdroj: NBC , Reuters , The Guardian , Washington Post , La Vanguardia , Variety , The Mirror , ČTK , ČT24

Den po amerických prezidentských volbách, ve kterých zvítězil kontroverzní republikán Donald Trump, znamenal pro sociální síť X, dříve Twitter, Trumpova velkého spojence Elona Muska největší odchod uživatelů od roku 2022, kdy Musk Twitter převzal. K „exodu“ se přidaly i některé významné osobnosti či značky, jako je autor horrorových bestsellerů Stephen King, britský deník The Guardian nebo rakouské aerolinky Austrian Airlines. Jako důvod pro odchod uživatelé nejčastěji uvádějí nárůst falešných účtů a toxické prostředí, které za Muska na síti vznikly.

Musk se aktivně angažoval v kampani nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a dokonce zřejmě zasedne v jeho kabinetu jako jedna ze dvou hlav nového „ministerstva efektivity“. To vyvolává u mnoha lidí, se kterými server NBC News hovořil, obavy o další nestrannost a svobodu slova na síti X.

„Prezidentská kampaň v USA jen podtrhla to, o čem jsme uvažovali už dlouho: že X je toxická mediální platforma a že její majitel Elon Musk využil jejího vlivu k formování politického diskurzu,“ doplnil The Guardian.

Mezi známé společnosti, které nehodlají dále X používat, patří britský deník The Guardian. „Domníváme se, že negativa působení na X nyní převažují nad pozitivy a že by bylo možné naše prostředky lépe využít na propagaci naší žurnalistiky jinde,“ uvedl deník . Redakce o odchodu prý uvažovala už delší dobu kvůli „často znepokojivému obsahu, který je na této platformě propagován nebo se na ní vyskytuje, včetně krajně pravicových konspiračních teorií a rasismu“.

Ze sítě X se stahují také třeba španělský prodejce luxusní módy Balenciaga nebo americký obchodní řetězec Best Buy, píše britský deník The Mirror .

Pokud jde o širší veřejnost, zamířily podle NBC News z X jinam ve velkých počtech třeba takzvané „Swifties“, tedy fanynky extrémně populární americké zpěvačky Taylor Swiftové. Ta v prezidentských volbách veřejně podpořila demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou. „Od doby, kdy Elon převzal Twitter, hledaly ‚Swifties‘ jinou aplikaci. Prostě to nebylo zdravé prostředí,“ řekla serveru Texasanka Noëlle Polová, která provozuje jeden z tisíců fanouškovských účtů Swiftové.

Jen za poslední týden na Bluesky přibylo přes 2,5 milionu nových uživatelů, píše agentura Reuters . Tím jejich celkový počet přesáhl 16 milionů. Většina z nich pochází prý ze Spojených států nebo Velké Británie. The Guardian píše, že ještě v září sociální síť měla jen 9 milionů uživatelů.

Polová a mnoho dalších nakonec nalezlo vhodný nový „domov“ na sociální síti Bluesky. Ta vznikla v roce 2019 jako iniciativa společnosti Twitter, z níž se pak v roce 2021 vyčlenila. Ve správní radě Bluesky sedí i Jack Dorsey, původní zakladatel Twitteru. Právě na Bluesky se uchýlili deník The Guardian, Don Lemon či klub St. Pauli.

Mluvčí společnosti X odmítl poskytnout údaje o tom, kolik lidí v poslední době platformu opustilo, ale poukázal na data, která společnost zveřejnila minulý týden a podle nichž X zaznamenala 942 milionů příspěvků, což je historicky nejvyšší počet. To zřejmě souvisí právě se zájmem o americké volby, ne však s počtem lidí, kteří od sítě X nyní odcházejí. V současnosti má X ale i nadále nad podobnými platformami se zhruba 317 miliony aktivních uživatelů měsíčně jasnou výhodu, říká podle Reuters analytická společnost Sensor Tower.

Druhou významnou změnou na X, která od ní může lidi odrazovat, je to, že v nových podmínkách užívání se poprvé vysloveně uvádí, že všichni uživatelé souhlasí s tím, že jejich příspěvky budou použity k trénování umělé inteligence, jako je například služba Grok. Až donedávna mohli uživatelé X přejít do nastavení webu a odmítnout to.

Podle NBC News je možné, že se řada lidí rozhodne smazat všechny své dosavadní příspěvky na X nebo rovnou celé účty právě z odporu vůči tomuto kroku a umělým inteligencím obecně.