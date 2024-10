AI zneužila naše díla, tvrdí umělci z kapely ABBA i filmu Blade Runner 2049

Žaloba nespecifikuje, jak konkrétně použití AI snímků na Muskově akci studio poškodilo, nicméně v ní stojí, že „finanční rozsah zpronevěry byl značný“. Alcon se obává i zmatku, který „chování žalovaných“ mohlo způsobit u partnerů, s nimiž studio spolupracuje na seriálu Blade Runner 2099 pro streamovací platformu.

Filmová společnost Muska žaluje za to, že měl falešně naznačovat, že mezi Teslou a Alcon Entertainment existuje obchodní spojení. „Každá seriózní značka, která přemýšlí o tom, že by navázala partnerství s Teslou, musí zvážit Muskovo vysoce zpolitizované, nevyzpytatelné a svévolné chování, které někdy přeroste až do nenávistných projevů,“ stojí v žalobě. Tesla ani Warner Bros. Discovery se zatím nevyjádřily.

Trénink AI bez licence ohrožuje živobytí, upozorňuje petice umělců

Rychlé zdokonalování a dostupnost nástrojů generativní umělé inteligence vyvolávají mezi umělci obavy z jejich zneužívání k plagiátorství, napodobování a porušování autorských práv.

Zneužití existujících děl pomocí umělé inteligence řeší v těchto dnech také nová petice. Prohlášení podporované umělci napříč obory si vystačilo se stručným textem: „Nelicencované používání tvůrčích děl pro trénování generativní umělé inteligence je velkou a nespravedlivou hrozbou pro živobytí lidí, kteří za těmito díly stojí, a nesmí být povoleno.“

Petice byla zveřejněna v úterý, ke středečnímu poledni 23. října nasbírala třináct a půl tisíce hlasů. Na prvním místě mezi signatáři stojí jméno Björna Ulvaeuse ze švédské skupiny ABBA. Následuje britský dirigent a skladatel John Rutter. Z hudební branže petici podepsali také například Robert Smith z The Cure, Thom Yorke z Radiohead nebo norská zpěvačka a skladatelka Aurora.

Mezi podpisy lze dále najít ten od britského literáta a laureáta Nobelovy cena za literaturu Kazua Ishigura či profesora historie na Oxfordské univerzitě a autora populárně naučných knih Petera Frankopana. Z herců svůj souhlas deklarovali Julianne Mooreová, Kevin Bacon, Rosario Dawsonová nebo americká komička Rosie O’Donnellová.

Náhradníky člověka řeší Ulvaeus i Ishiguro

K využití nejmodernějších technologií mají někteří signatáři více či méně blízko. Kupříkladu Björn Ulvaeus se – stejně jako další tři členové popového fenoménu jménem ABBA – technologickým novinkám nebrání, jak ukazují jejich digitální avataři. Takzvaní abbataři s úspěchem (včetně toho kasovního) za skutečnou skupinu ABBA koncertují.

Devětasedmdesátiletý zpěvák letos v červnu v rozhovoru pro BBC podotkl, že AI by mohla v hudebním průmyslu přinést „velkolepé věci“. „Díky ní bude psaní písní jiné. Jestli to bude lepší, to nevím, ale ovlivní to celou společnost,“ předpokládá.

Zároveň Ulvaeus varoval, že se tak nesmí dít na úkor lidí. „Aby to nevyloučilo lidského textaře, producenta nebo umělce,“ uvedl. „Lidská ruka“ je podle něj tím malým procentem navíc, které je potřeba ke vzniku opravdu dobré písně.