V Británii vystavují knihu vázanou v lidské kůži. Na Harvardu ji raději schovali

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , ČTK , Harvardova Universita , The New York Times , Yorkshire Evening Post , New Scientist , The Anthropodermic Book Project

Corder žil na počátku devatenáctého století ve vesnici Polstead. Jeho rodina farmařila, on měl ale jinou představu o životě. Se svou milenkou Marií Martenovou se v roce 1827 domluvil, že utečou. A tehdy dvaadvacetiletý mladík a jeho o dva roky starší přítelkyně opravdu zmizeli. Až na to, že Maria ve skutečnosti zemřela na Corderovic farmě, zatímco William se ukrýval nedaleko Londýna.

Kniha, která u pracovníků britského Moyse's Hall Musea vzbudila opožděnou pozornost, patří do muzejních sbírek už desítky let. Instituci ji darovala rodina s úzkou vazbou na chirurga, který provedl pitvu Williama Cordera. Právě kůže tohoto vraha posloužila jako knižní vazba.

Knihy vázané v lidské kůži nejsou takovou raritou, jak by se mohlo v případě potenciálně kontroverzních předmětů zdát. Donedávna měla takový exemplář ve svém knihovním fondu třeba Harvardova univerzita. Do knihovny jedné z předních světových vysokých škol se dostala roku 1934, kdy ji své alma mater věnoval diplomat John B. Stetson mladší (syn onoho slavného výrobce kovbojských klobouků).

Knihovna se také omluvila, že pochybila, když donedávna zpřístupnila svazek každému, kdo o to požádal, aniž by zjišťovala podrobněji důvody takového zájmu. Univerzitní legendy praví, že „před desítkami let“ byli studenti šikanováni tím, že museli knihu vyzvednout, aniž by předem věděli o problematickém materiálu.

Britské Moyse's Hall Museum vyloučilo, že by obdobný postup zvažovalo v případě oněch dvou knih vázaných v kůži vraha Williama Cordera. Kvůli prvnímu svazku se s žádnou stížností prý nesetkali.

Zostuzení vrahů i koníček lékařů

Praxe knihovazačství do lidské kůže má odborný název – antropodermická bibliopegie. Praktikovala se například u soudních zápisů hrdelních rozsudků, které byly baleny do kůže vrahů, aby tak pachatelé vraždy byli i po smrti ještě více zneváženi. Výjimečně o takový posmrtný odkaz ale žádali i sami zločinci, zmiňován je lupič, který v devatenáctém století přepadával v Massachusetts cestující, a když ve vězení umíral na tuberkulózu, přál si, aby se mohl stát knižní vazbou. Jeho kůže dokonce skryla jeho vlastní útlé paměti.

Také anatomické knihy byly občas vázány do kůží pitvaných mrtvol, třeba coby exemplář do osobní sbírky lékaře. Když už kůže skončí v koši, proč si kus nevzít a tímto způsobem ji neupotřebit, přibližuje dobové uvažování článek v britském vědeckém časopise New Scientist, pojednávající o proměně našeho vztahu k tělům zesnulých. Vázat knihy do lidské kůže nebylo neobvyklé ještě v devatenáctém století.