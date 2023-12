Skytové využívali lidskou kůži na toulce. Objev potvrdil starověká vyprávění

před 58 m minutami | Zdroj: JSTOR/The Metropolitan Museum of Art Bulletin , PLOS ONE

Skytové budili ve starověku strach. Tento kočovný národ, který se vyskytoval na území dnešní Ukrajiny, totiž proslul svou krutostí – podle řeckého historika Hérodota tito jízdní lukostřelci skalpovali své nepřátele, odřezávali jim hlavy a z jejich lebek vyráběli číše. A údajně je stahovali z kůží, které pak měli využívat pro oděvy. Tyto zprávy ale pocházejí jen od nepřátel Skytů, takže nejsou považované za úplně spolehlivé, a to přesto, že jejich autorem byl samotný „otec dějepisu“. Jenže nový archeologický objev potvrzuje, že Hérodotos měl pravdu.

Výsledky mezinárodního výzkumu prokázaly, že Skytové opravdu vyráběli předměty z lidské kůže, pravděpodobně jako trofeje. Zkoumali různé vzorky kůží, které pocházejí ze čtrnácti míst spojených se Skyty na jihu Ukrajiny. Dokázali je analyzovat díky metodě, která umí rozpoznat druh proteinu v organické hmotě, a to když je stará víc než dva tisíce let, jako je tomu v tomto případu. Archeologové získali 45 vzorků kožených předmětů a dva kožešinové.

Ukázalo se, že kožešiny pocházejí z lišek, veverek a koček. Co se týká kůže, tak se asi čtvrtinu vzorků nepodařilo rozpoznat, hlavně pro poškození materiálu. Z toho, co vědci poznali, dominovaly materiálům kozí kůže, hned po nich se umístily ovčí. Dva vzorky byly z koní a poslední dva z lidí. Právě ty poslední dva byly logicky nejzajímavější. Podle archeologů byly určené k pokrytí horní části toulce, což přesně odpovídá tomu, co psal o Skytech Hérodotos. Ten totiž explicitně zmínil, že „mnozí také stahují kůži, nehty a všechno z pravých rukou svých mrtvých nepřátel a dělají si z ní pokrývky na své toulce“.