Za tučnější pas u čtyřicátníků mohou kmenové buňky, tvrdí vědci

Čtyřicátníky spojuje kromě věku také to, že kolem jejich pasů velmi často přibývá tuku v útvarech, které až do té doby nemuseli znát. Problém to je především zdravotní: břišní tuk totiž zpomaluje metabolismus, urychluje stárnutí a v důsledku vede k celé řadě zdravotních problémů. Například zvyšuje riziko cukrovky, srdečních a dalších chronických problémů.

Důvodů je samozřejmě více, souvisejí se způsobem života, stravou i pohybem. Ale existují také hlubší příčiny, jež nyní analyzovala skupina vědců, kteří své výsledky vydali v odborném žurnálu Science. A to, co zjistili, by podle nich mohlo pomoci nejen v lepším pochopení problému, ale dokonce i v nových terapiích, jež by mohly prodloužit období života, které člověk stráví v dobrém zdravotním stavu.