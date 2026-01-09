Genetická šifra mistra Leonarda. Vědci možná získali jeho DNA


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Science

Mezinárodní vědecký tým našel s pomocí velmi detailních analytických metod stopy DNA na kresbě připisované renesančnímu géniovi Leonardu da Vincimu. Mohly by patřit samotnému mistrovi a univerzálnímu učenci, k identifikaci jeho DNA ale ještě zbývá daleká cesta. O studii informoval časopis Science.

Vědci tvrdí, že našli podobné genetické rysy na obraze a na dopisech lidí z okolí rodiny da Vinciových. Odpovídají jedné příbuzenské linii lidí z Toskánska, odkud pocházel i Leonardo da Vinci (1452–1519). Studie se zaměřila na kresbu červenou křídou, která zobrazuje dětskou hlavu. Stylisticky je spojována s Leonardem da Vincim, ale i její autorství je mezi historiky umění sporné.

Vědci pod vedením Harindera Singha z Institutu J. Craiga Ventera v USA pomocí obzvláště šetrných technik odebrali drobné biologické vzorky z přední i zadní strany kresby. Poté analyzovali DNA pomocí moderních sekvenčních metod. Kromě rozmanité směsi bakteriální, houbové, rostlinné a zvířecí DNA vědci nalezli také lidský genetický materiál. Zajímali se zejména o fragmenty chromozomu Y, který se dědí po otcovské linii. Tyto sekvence přiřadili genetické skupině, která je dnes rozšířená ve Středomoří a také v Toskánsku.

Da Vinciho matka byla kavkazská princezna a otrokyně, tvrdí historik
Údajný autoportrét Leonarda da Vinciho

Pro srovnání skupina zkoumala historické dopisy od příbuzného da Vinciho z patnáctého století. I tam našli markery chromozomu Y ze stejné rodičovské linie. „Toto je důležitá počáteční stopa, ale ne důkaz,“ zdůraznili zúčastnění vědci, citovaní v Science. DNA je ale vysoce rozbitá a možná pochází od několika osob, které se předmětů v průběhu staletí dotýkaly.

Také experti, které Science oslovil, se k výzkumu vyjádřili zdrženlivě. Výsledky jsou sice podle nich vědecky působivé, ale neumožňují definitivní přiřazení k samotnému da Vincimu. Chybí totiž bezpečný genetický referenční bod – Da Vinciho hrob v Amboise ve Francii byl totiž v devatenáctém století několikrát narušen a slavný umělec a vynálezce neměl žádné přímé potomky.

Co dál?

Mezinárodní projekt teď sleduje několik směrů výzkumu. Souběžně se zkoumáním uměleckých děl vědci hodlají analyzovat DNA žijících mužských potomků učencovy otcovské linie. V kostele v toskánském Vinci byly nalezeny kosti, které mohly pocházet od blízkých příbuzných.

Nejdražší obraz světa od jeho prodeje veřejnost neviděla. A možná ho ani nenamaloval da Vinci
Obraz Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho

Samotný výzkumný tým zdůrazňuje limity svých metod. Povrchová DNA na uměleckých dílech je totiž extrémně náchylná ke kontaminaci při manipulaci a skladování, k prohlášením týkajícím se genetických stop je tedy nutné přistupovat s velkou opatrností, píše agentura DPA.

Vědci přesto ve svém počínání vidí velký potenciál. Biologické stopy by v budoucnu mohly doplnit odborné znalosti v oblasti dějin umění – například při ověřování pravosti sporných děl nebo při ochraně kulturního dědictví. K jednoznačnému rozluštění genetické „šifry mistra Leonarda“ ale ještě mají daleko.

Výběr redakce

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Právě teď
Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

07:37Aktualizovánopřed 3 mminutami
Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

09:30Aktualizovánopřed 21 mminutami
Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

10:36Aktualizovánopřed 35 mminutami
Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

09:37Aktualizovánopřed 42 mminutami
Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

před 1 hhodinou
Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Protesty v Íránu nabraly na síle

Protesty v Íránu nabraly na síle

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Genetická šifra mistra Leonarda. Vědci možná získali jeho DNA

Mezinárodní vědecký tým našel s pomocí velmi detailních analytických metod stopy DNA na kresbě připisované renesančnímu géniovi Leonardu da Vincimu. Mohly by patřit samotnému mistrovi a univerzálnímu učenci, k identifikaci jeho DNA ale ještě zbývá daleká cesta. O studii informoval časopis Science.
před 30 mminutami

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta. Napsala o tom agentura AP. Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Emise z letecké dopravy lze snížit bez úbytku cestujících, navrhují vědci

Pro výrazný pokles skleníkových plynů z letecké dopravy by stačilo zavést jen několik jednoduchých pravidel, tvrdí švédská studie. Letecká doprava tvoří sice jen asi čtyři procenta celkových emisí skleníkových plynů v Evropské unii, představuje ale jeden z nejrychleji rostoucích zdrojů. Vědci nastiňují tři teoreticky jednoduché změny, kvůli kterým by lidé nemuseli omezovat četnost cestování.
před 21 hhodinami

V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.
před 23 hhodinami

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
včera v 11:05

Moderní člověk vznikl v Africe, dokládá nový objev

Kosterní pozůstatky a zuby datované do doby před 773 tisíci lety, nalezené v jeskynní lokalitě Grotte à Hominidés v největším marockém městě Casablanca podle vědců patrně patřily blízkému předkovi druhu Homo sapiens, tedy člověka současného typu. Objev posiluje hypotézu, že Homo sapiens pochází z Afriky, uvedli vědci v čele s paleoantropologem Jean-Jacquesem Hublinem ve studii, kterou ve svém aktuálním vydání publikoval časopis Nature.
včera v 10:09

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
7. 1. 2026

Astronomové analyzovali signály z mezihvězdného objektu 3I/Atlas

Objekt 3I/Atlas, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí. Vědci teď vyvrátili, že by mohlo jít o dílo inteligentní civilizace, jak se spekulovalo.
7. 1. 2026
Načítání...