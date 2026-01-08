V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.
Utah spustil první pilotní program na světě, který umožní systému umělé inteligence předepisovat 190 běžně předepisovaných léků pro pacienty s chronickými onemocněními. Jedná se zatím jen o obnovování předpisů, které nejprve předepsal lidský lékař.
Podle serveru Politico jsou z programu zatím vyloučené některé léky, které by se daly potenciálně zneužívat, typicky se jedná o přípravky proti bolesti a léky na ADHD. Program bude zpočátku stát čtyři dolary za každé obnovení, ale bude buď hrazen pojišťovnou, nebo se bude nabízet za roční poplatek.
Utah na tomto pilotním programu spolupracuje se start-upem Doctronic. Ten nabízí lékařské nástroje umělé inteligence určené k automatizaci některých poměrně rutinních činností, které ale musí vykonávat lékaři. Patří k nim i chatbot, který poskytuje bezplatné lékařské konzultace a podle potřeby generuje poznámky pro lékaře.
Jádrem práce Doctronic má být odstranění překážek v přístupu ke zdravotní péči, snížení nákladů a zmírnění zátěže zdravotnických pracovníků. To všechno by podle nich měla dokázat právě správně používaná umělá inteligence.
AI vstupuje do medicíny mnoha branami
Nástroje umělé inteligence se v medicíně používají stále více. Jednak v samotné lékařské vědě, kde pomáhá zkoumat nemoci a hledat nové léky – ostatně právě za to dostala společnost Google DeepMind roku 2024 Nobelovu cenu za chemii. Možnosti AI například právě v předpovídání vlastností proteinů nebo testování nových léčebných látek jsou podle expertů obrovské.
Stále častěji se ale využívají také chatboty, a to přímo zdravotníky. Nedávná zpráva OpenAI uvádí, že 46 procent amerických zdravotních sester je používá každý týden. Zpráva firmy, která stojí za populárním ChatGPT, také tvrdí, že sedm z deseti konverzací souvisejících se zdravotní péčí s chatboty AI se odehrává mimo běžnou ordinační dobu.
Podle Politica testy nového systému ukázaly, že doporučení umělé inteligence se při tomto rutinním rozhodování shoduje s lidskými lékaři v 99,2 procenta případů. Podařilo se také zajistit, aby systém (neboli majitel AI) nesl stejnou míru odpovědnosti jako lékař v případě jakýchkoli chyb nebo problémů.
Varování před omylností
Umělá inteligence je sice v medicíně velmi zajímavý nástroj, stále ale ještě není ani zdaleka neomylná. Což v oboru, kde jakákoliv chyba může znamenat celoživotní zdravotní následky, nebo dokonce smrt člověka, představuje větší riziko než třeba v segmentu videa nebo hudby.
S masovým rozšířením chatbotů s umělou inteligencí také přichází obrovský potenciál pro jejich zneužití. K lidem, kteří AI uvěřili ohledně zdravotních rad – a zaplatili za to životem – nedávno přibyl další člověk. Devatenáctiletý Sam Nelson zemřel na předávkování drogami poté, co se rok a půl obracel právě na zmiňovaný ChatGPT s žádostmi o radu ohledně drog, domácích úkolů a osobních vztahů.
Podle kalifornského serveru SFGATE poskytoval chatbot mladíkovi celou dobu zavádějící rady a podceňoval rizika užívání drog a léků a jejich kombinace tak dlouho, až chlapec zemřel na předávkování.