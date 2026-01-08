V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Politico, SFGate, Futurism, OpenAI

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.

Utah spustil první pilotní program na světě, který umožní systému umělé inteligence předepisovat 190 běžně předepisovaných léků pro pacienty s chronickými onemocněními. Jedná se zatím jen o obnovování předpisů, které nejprve předepsal lidský lékař.

Podle serveru Politico jsou z programu zatím vyloučené některé léky, které by se daly potenciálně zneužívat, typicky se jedná o přípravky proti bolesti a léky na ADHD. Program bude zpočátku stát čtyři dolary za každé obnovení, ale bude buď hrazen pojišťovnou, nebo se bude nabízet za roční poplatek.

AI si o vědě vymýšlí jako bulvár, varuje studie
ChatGPT

Utah na tomto pilotním programu spolupracuje se start-upem Doctronic. Ten nabízí lékařské nástroje umělé inteligence určené k automatizaci některých poměrně rutinních činností, které ale musí vykonávat lékaři. Patří k nim i chatbot, který poskytuje bezplatné lékařské konzultace a podle potřeby generuje poznámky pro lékaře.

Jádrem práce Doctronic má být odstranění překážek v přístupu ke zdravotní péči, snížení nákladů a zmírnění zátěže zdravotnických pracovníků. To všechno by podle nich měla dokázat právě správně používaná umělá inteligence.

AI vstupuje do medicíny mnoha branami

Nástroje umělé inteligence se v medicíně používají stále více. Jednak v samotné lékařské vědě, kde pomáhá zkoumat nemoci a hledat nové léky – ostatně právě za to dostala společnost Google DeepMind roku 2024 Nobelovu cenu za chemii. Možnosti AI například právě v předpovídání vlastností proteinů nebo testování nových léčebných látek jsou podle expertů obrovské.

Nobelovu cenu za chemii dostali tři vědci za návrh proteinů
Laureáti letošní Nobelovy ceny za chemii, zleva doprava: David Baker, Demis Hassabis a John Jumper

Stále častěji se ale využívají také chatboty, a to přímo zdravotníky. Nedávná zpráva OpenAI uvádí, že 46 procent amerických zdravotních sester je používá každý týden. Zpráva firmy, která stojí za populárním ChatGPT, také tvrdí, že sedm z deseti konverzací souvisejících se zdravotní péčí s chatboty AI se odehrává mimo běžnou ordinační dobu.

Podle Politica testy nového systému ukázaly, že doporučení umělé inteligence se při tomto rutinním rozhodování shoduje s lidskými lékaři v 99,2 procenta případů. Podařilo se také zajistit, aby systém (neboli majitel AI) nesl stejnou míru odpovědnosti jako lékař v případě jakýchkoli chyb nebo problémů.

Varování před omylností

Umělá inteligence je sice v medicíně velmi zajímavý nástroj, stále ale ještě není ani zdaleka neomylná. Což v oboru, kde jakákoliv chyba může znamenat celoživotní zdravotní následky, nebo dokonce smrt člověka, představuje větší riziko než třeba v segmentu videa nebo hudby.

AI umí znepokojivě účinně ovlivňovat voliče, ukazují dvě studie
Chatbot

S masovým rozšířením chatbotů s umělou inteligencí také přichází obrovský potenciál pro jejich zneužití. K lidem, kteří AI uvěřili ohledně zdravotních rad – a zaplatili za to životem – nedávno přibyl další člověk. Devatenáctiletý Sam Nelson zemřel na předávkování drogami poté, co se rok a půl obracel právě na zmiňovaný ChatGPT s žádostmi o radu ohledně drog, domácích úkolů a osobních vztahů.

Podle kalifornského serveru SFGATE poskytoval chatbot mladíkovi celou dobu zavádějící rady a podceňoval rizika užívání drog a léků a jejich kombinace tak dlouho, až chlapec zemřel na předávkování.

Výběr redakce

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

11:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

před 1 hhodinou
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

03:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

08:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

03:01Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.
před 1 hhodinou

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
před 1 hhodinou

Moderní člověk vznikl v Africe, dokládá nový objev

Kosterní pozůstatky a zuby datované do doby před 773 tisíci lety, nalezené v jeskynní lokalitě Grotte à Hominidés v největším marockém městě Casablanca podle vědců patrně patřily blízkému předkovi druhu Homo sapiens, tedy člověka současného typu. Objev posiluje hypotézu, že Homo sapiens pochází z Afriky, uvedli vědci v čele s paleoantropologem Jean-Jacquesem Hublinem ve studii, kterou ve svém aktuálním vydání publikoval časopis Nature.
před 2 hhodinami

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
před 21 hhodinami

Astronomové analyzovali signály z mezihvězdného objektu 3I/Atlas

Objekt 3I/Atlas, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí. Vědci teď vyvrátili, že by mohlo jít o dílo inteligentní civilizace, jak se spekulovalo.
před 23 hhodinami

Češi popsali virus, který porušuje známá pravidla. Umí hackovat imunitu

Viry mají několik triků, jak se dostat hluboko do lidského těla. Obyčejně to dělají tak, že se chrání před imunitním systémem jakousi čepičkou. Jenže jeden virus ji nepotřebuje, popsala teď nová česká studie.
včera v 11:45

Naděje na existenci života na Europě klesla. Chybí klíčový faktor

Jupiterův měsíc Europa je na krátkém seznamu míst ve Sluneční soustavě, která jsou považována za slibná při pátrání po mimozemském životě, protože se pod jeho ledovou krustou pravděpodobně skrývá rozlehlý podzemní oceán. Nový výzkum ale podle agentury Reuters vyvolává otázky, jestli Europa skutečně disponuje podmínkami vhodnými pro život.
včera v 10:07

Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.
6. 1. 2026
Načítání...