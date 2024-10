Nobelovu cenu za chemii dostali tři vědci za návrh proteinů

Královská švédská akademie věd se rozhodla udělit Nobelovu cenu za chemii za rok 2024 z jedné poloviny Davidu Bakerovi „za počítačový návrh proteinů“ a z druhé poloviny společně Demisi Hassabisovi a Johnu M. Jumperovi „za predikci struktury proteinů“. Ti na to využili umělou inteligenci.

Nobelova cena za chemii 2024 se týká proteinů, základních chemických nástrojů života. Bakerovi se podařil téměř nemožný kousek – sestrojit zcela nové druhy proteinů. Hassabis a Jumper vyvinuli model umělé inteligence, který řeší padesát let starý problém: předpovídání složitých struktur proteinů. Tyto objevy mají obrovský potenciál změnit celý obor biochemie, v léčbě nemocí i vytváření nových materiálů.

Planeta proteinů

Život na Zemi je nesmírně rozmanitý a pestrý. Za to, že zde existují miliony druhů organismů, mohou proteiny. Právě ony řídí a pohánějí všechny chemické reakce, které společně tvoří základ života. Proteiny fungují také jako hormony, signální látky, protilátky a stavební kameny různých tkání. Bez nich by život nebyl životem. Jejich stavba je ale nesmírně složitá a až donedávna to vypadalo, že kvůli tomu zůstane i nedostatečně pochopená další desítky let.

Bílkoviny se obecně skládají ze dvaceti různých aminokyselin, které lze označit za stavební kameny života. V roce 2003 se Bakerovi podařilo pomocí těchto bloků navrhnout nový protein, který se nepodobal žádnému jinému proteinu. Jako by architekt postavil z cihel dům, který doposud nikoho nenapadl. Od té doby jeho výzkumná skupina vytváří jeden nápaditý proteinový výtvor za druhým, včetně proteinů, které lze použít jako léčiva, vakcíny, nanomateriály a malé senzory.

Druhý objev se týká předpovídání struktur proteinů. V proteinech jsou aminokyseliny spojené do dlouhých řetězců, které se skládají do trojrozměrné struktury, jejíž podoba je rozhodující pro funkci proteinu. Tato struktura může vypadat velmi chaoticky a bývá složitě „zašmodrchaná“. Od sedmdesátých let dvacátého století se vědci pokoušeli předpovídat struktury proteinů ze sekvencí aminokyselin, ale bylo to extrémně složité a vypadalo to jako slepá cesta. Jenže před čtyřmi lety došlo k ohromujícímu průlomu.