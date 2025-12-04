Stárnutí ženských vajíček se dá zvrátit, zjistili náhodou čeští vědci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AV ČR, ČTK, Aging Cell

Projevy stárnutí ženských vajíček, takzvaných oocytů, je možné zvrátit a jejich poškození opravit. To, co bylo dosud považováno za biologicky nemožné, dokázal mezinárodní tým vedený reprodukční bioložkou Helenou Fulkovou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který o průlomu informoval v tiskové zprávě. Výsledky zveřejnil časopis Aging Cell. Podle vědců otevírají závěry práce nové otázky o biologii stárnutí a také prostor pro vývoj budoucích léčebných postupů.

S věkem žen klesá jejich reprodukční schopnost. U starších vajíček se častěji objevuje poškození DNA a chyby v dělení chromozomů, což zvyšuje riziko takzvaných aneuploidií – tedy poruch počtu chromozomů. Ty mohou způsobit zastavení vývoje embrya nebo vést k závažným genetickým poruchám, jako je například Downův syndrom. Český tým zjistil, že poškození, která se v oocytech při stárnutí hromadí, se ovšem dají napravit.

Je to důležité proto, že v celém světě, Česko nevyjímaje, stále roste průměrný věk rodiček – a čím starší ženy rodí, tím větší je u nich pravděpodobnost, že budou mít jejich potomci nějaké vývojové poruchy.

Důležité je zmínit, že výzkum zatím probíhal jen na myších – ale studovaly se mechanismy, které jsou u lidí i myší velmi podobné, což nabízí naději, že se povede výsledky potvrdit později také u člověka. Analýza vajíček provedená u starších myších samic odhalila výrazně vyšší míru poškození DNA – asi 70 procent chromozomů neslo známky dvojitých zlomů, zatímco u mladých myší to bylo jen kolem šestnácti procent.

Vědci vystavili jádra starých oocytů (samičích pohlavních buněk) prostředí mladých vajíček zbavených jejich DNA. Mladé buňky obsahují opravné mechanismy, které jsou ve stárnoucích oocytech výrazně oslabené. V prostředí mladých vajíček se tak poškození DNA ve starých vajíčkách výrazně snížilo.

Takto omlazená vajíčka dokázala podle výsledků studie pokračovat ve vývoji až k narození zdravých mláďat se stejnou úspěšností jako u mladých jedinců.

Stárnutí vajíček není neměnná danost

„Naše výsledky ukazují, že stárnutí oocytů není nezvratné a že kvalitu vajíček lze v zásadě obnovit. Poprvé jsme experimentálně prokázali, že starší oocyt dokáže v mladém buněčném prostředí znovu nastartovat mechanismy oprav DNA a správného dělení chromozomů,“ shrnula Fulková.

Na objevu je zajímavé také to, že přes svůj potenciálně zásadní význam vznikl vlastně náhodou. A to při zkoumání 3D struktury buněčného jádra v projektu podpořeném Grantovou agenturou ČR. Následně vědci nápad rozvinuli v projektu Budoucnost asistované reprodukce programu Strategie AV21 ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze a univerzitami v Teramu a Curychu.

Podle autorů práce zásadně mění dosavadní představy o stárnutí pohlavních buněk, což by mělo mít i ryze praktické využití. Vědci věří, že se otevírá prostor pro výzkum buněčných terapií, které by v budoucnu mohly snížit riziko chromozomálních vad u embryí, zvýšit úspěšnost asistované reprodukce či přispět k záchraně ohrožených druhů.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci AI do WhatsAppu

Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci AI do WhatsAppu

před 7 mminutami
V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

10:03Aktualizovánopřed 28 mminutami
Soud schválil dohodu Švachuly o vině a trestu v kauze Stoka

Soud schválil dohodu Švachuly o vině a trestu v kauze Stoka

09:32Aktualizovánopřed 32 mminutami
Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná

Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná

09:25Aktualizovánopřed 42 mminutami
Moskva zesiluje rusifikaci okupované Ukrajiny a oslavuje zabrání „ruských zemí“

Moskva zesiluje rusifikaci okupované Ukrajiny a oslavuje zabrání „ruských zemí“

před 51 mminutami
V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

před 52 mminutami
Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

před 1 hhodinou
Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci

Jihovýchodní Asie letos čelí neobvykle silným bouřím. Počet obětí povodní a sesuvů půdy v Indonésii, na Srí Lance a v Thajsku dosud přesáhl 1400, přičemž více než tisícovka lidí se stále pohřešuje. V Indonésii zůstávají celé vesnice odříznuté od zbytku světa poté, co voda zničila mosty a silnice. Tisíce lidí na Srí Lance nemají přístup k pitné vodě, zatímco thajský premiér přiznal nedostatečnou reakci své vlády, píše agentura AP.
před 12 mminutami

Stárnutí ženských vajíček se dá zvrátit, zjistili náhodou čeští vědci

Projevy stárnutí ženských vajíček, takzvaných oocytů, je možné zvrátit a jejich poškození opravit. To, co bylo dosud považováno za biologicky nemožné, dokázal mezinárodní tým vedený reprodukční bioložkou Helenou Fulkovou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který o průlomu informoval v tiskové zprávě. Výsledky zveřejnil časopis Aging Cell. Podle vědců otevírají závěry práce nové otázky o biologii stárnutí a také prostor pro vývoj budoucích léčebných postupů.
před 1 hhodinou

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
před 2 hhodinami

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
před 5 hhodinami

Cukry, „guma“ a prach mrtvých hvězd. Vědci prozkoumali vzorky z asteroidu Bennu

Když v září roku 2023 dostali vědci do rukou vzorky z mise Osiris-REx, která prostudovala temný asteroid Bennu, věděli, že drží poklad, jehož hodnota se nedá vyjádřit čísly. Analýza od té doby přináší pořád nová překvapení. Teď rovnou tři současně – a to ve formě informací o Sluneční soustavě a původu života. Vědci ve třech na sobě nezávislých studiích odhalili ve vzorcích cukry nepostradatelné pro život, v kosmu dosud nepozorovanou gumovitou látku a také nečekaně vysoký výskyt prachu vzniklého při explozích supernov.
před 21 hhodinami

Borelie jsou mazané. Čeští vědci popsali první okamžiky infekce

Tým vědců z Biologického centra Akademie věd přinesl nové zásadní poznatky o tom, jak probíhá první fáze infekce lymské boreliózy těsně po přenosu z klíštěte.
včera v 10:34

První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
včera v 09:14

Sonda SOHO sleduje Slunce už 30 let. Je triumfem spolupráce USA a Evropy

Když 2. prosince 1995 odstartovala do vesmíru sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), měla tam strávit pouhé dva roky. Po třiceti letech je stále v kosmu a nabízí lidstvu nepřetržitý detailní výhled na Slunce. Díky ní mohou vědci sledovat naši hvězdu už celé tři cykly, které trvají jedenáct let.
2. 12. 2025
Načítání...