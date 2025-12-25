KLDR údajně otestovala novou raketu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se údajně zúčastnil testu nové rakety. Ve čtvrtek ráno to napsala severokorejská státní média, která citovaly agentury AFP a Reuters. Kim ve středu navštívil i doky, kde KLDR podle státních médií staví svou jadernou ponorku.
Severokorejská agentura KCNA tvrdí, že se Kim ve středu zúčastnil testu nové protivzdušné rakety. Při testu prý raketa zničila fiktivní cíl ve vzdálenosti 200 kilometrů, uvedla agentura. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Severokorejský vůdce podle agentury navštívil také doky, kde KLDR staví svou první ponorku s jaderným pohonem, která by měla být schopná odpalovat mezikontinentální rakety. Kim prý při návštěvě kritizoval záměr Jižní Koreje postavit ponorky s jaderným pohonem s pomocí Spojených států.
Diktátor to označil za hrozbu, na kterou „je nutné odpovědět“. Podle severokorejského vůdce je bezpečnostní situace negativní a budování jaderných schopností námořnictva považuje za naléhavý úkol.
Kritika spojenectví Soulu s Washingtonem
V říjnu vyjádřil americký prezident Donald Trump souhlas s tím, aby Jižní Korea a USA spolupracovaly na vývoji a výrobě nové ponorky s jaderným pohonem. Rozhodnutí podle agentury AFP vyvolalo ostrou kritiku KLDR, která to označila za „nebezpečný pokus o konfrontaci“.
Severní Korea kvůli budování jaderného arzenálu čelí sankcím ze strany OSN. Jednání, jejichž cílem bylo odstranit z Korejského poloostrova jaderné zbraně, které vlastní KLDR, v minulosti selhala.
Severokorejská média ve čtvrtek také informují o novoročním pozdravu, který dostal Kim Čong-un od ruského vládce Vladimira Putina. V něm šéf Kremlu zmiňuje mimo jiné nasazení severokorejských vojáků v boji proti ukrajinským jednotkám v ruské Kurské oblasti. Podle Putina je nasazení vojáků ukázkou „neporazitelného přátelství“ mezi Ruskem a Severní Koreou.
Rusko i KLDR dlouho nasazení severokorejských vojáků v ruské agresi proti Ukrajině nekomentovaly. KLDR potvrdila vyslání vojáků do Ruska v dubnu. Podle jihokorejské rozvědky se bojů zúčastnilo přibližně 10 tisíc severokorejských vojáků, z nichž pětina padla, píše AFP.