Trump schválil Jižní Koreji stavbu ponorky na jaderný pohon

Americký prezident Donald Trump, který je v těchto dnech na návštěvě Jižní Koreje, na své sociální síti oznámil, že udělil této zemi souhlas se stavbou ponorky na jaderný pohon. Plavidlo bude podle něj vyrobeno ve Spojených státech. Trump, který se ve středu setkal se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem, také uvedl, že Soul souhlasil s nákupy velkého množství americké ropy a zemního plynu.
Trump a I na středečním setkání doladili detaily problematické obchodní dohody, na jejímž základě se Soul zavázal investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun) a v příštích letech nakoupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) a další zdroje energie v hodnotě 100 miliard dolarů (přes 2 biliony korun) výměnou za snížení cel na jihokorejské zboží na patnáct procent.
Jihokorejský prezident také usiloval o povolení ze strany USA, aby Jižní Korea mohla zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek, které by tak mohly po delší dobu sledovat severokorejská a čínská plavidla. Soul takto využívat jaderné palivo bez souhlasu Spojených států nesmí, jak vyplývá ze vzájemné dohody.
„Schválil jsem jim stavbu ponorky s jaderným pohonem namísto staromódních – a mnohem méně hbitých – ponorek s dieselovým pohonem, které mají nyní,“ napsal Trump v příspěvku na své síti Truth Social. V dalším příspěvku krátce nato doplnil, že Jižní Korea svou jadernou ponorku postaví v loděnicích v americké Filadelfii.