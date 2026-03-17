Trump kvůli Íránu odkládá návštěvu Si Ťin-pchinga

Americký prezident Donald Trump kvůli válce s Íránem o několik týdnů odkládá dlouho plánovanou návštěvu Číny. Ve Washingtonu při setkání s irským premiérem Micheálem Martinem řekl, že očekává, že se uskuteční za pět až šest týdnů. Původně byla velmi sledovaná zahraniční cesta ohlášená na 31. března až 2. dubna.
„Tu schůzku sjednáváme znovu… Spolupracujeme s Čínou. Souhlasili s tím,“ poznamenal Trump, který dříve řekl, že žádá, aby se Peking zapojil do zajištění svobodné plavby Hormuzským průlivem, v němž ochromil konflikt v Íránu dopravu.
O odložení návštěvy, během níž se šéf Bílého domu setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se začalo mluvit v posledních dnech. Americký prezident v pondělí řekl, že se na setkání se svým protějškem těší, ale kvůli válce s Íránem chce být ve Spojených státech. Proto Washington požádal o odklad cesty.
Agentura AP vnímá Trumpovu návštěvu jako příležitost k rozvoji vztahů obou velmocí na základě křehkého obchodního příměří. Washington a Peking se na podzim po celní válce dohodly na ročním uklidnění v této otázce a Trump později souhlasil s návštěvou druhé nejlidnatější země světa.
Do Číny Trump zavítal v roce 2017 během svého prvního funkčního období.