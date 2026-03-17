Trump kvůli Íránu odkládá návštěvu Si Ťin-pchinga


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump kvůli válce s Íránem o několik týdnů odkládá dlouho plánovanou návštěvu Číny. Ve Washingtonu při setkání s irským premiérem Micheálem Martinem řekl, že očekává, že se uskuteční za pět až šest týdnů. Původně byla velmi sledovaná zahraniční cesta ohlášená na 31. března až 2. dubna.

„Tu schůzku sjednáváme znovu… Spolupracujeme s Čínou. Souhlasili s tím,“ poznamenal Trump, který dříve řekl, že žádá, aby se Peking zapojil do zajištění svobodné plavby Hormuzským průlivem, v němž ochromil konflikt v Íránu dopravu.

O odložení návštěvy, během níž se šéf Bílého domu setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se začalo mluvit v posledních dnech. Americký prezident v pondělí řekl, že se na setkání se svým protějškem těší, ale kvůli válce s Íránem chce být ve Spojených státech. Proto Washington požádal o odklad cesty.

Trump kvůli Hormuzu vyhrožuje, že nepřiletí na summit se Si Ťin-pchingem
Donald Trump a Si Ťin-pching v Jižní Koreji

Agentura AP vnímá Trumpovu návštěvu jako příležitost k rozvoji vztahů obou velmocí na základě křehkého obchodního příměří. Washington a Peking se na podzim po celní válce dohodly na ročním uklidnění v této otázce a Trump později souhlasil s návštěvou druhé nejlidnatější země světa.

Do Číny Trump zavítal v roce 2017 během svého prvního funkčního období.

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

04:01Aktualizovánopřed 14 mminutami
Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

15:13Aktualizovánopřed 25 mminutami
Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník

Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník

před 2 hhodinami
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

13:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

před 3 hhodinami
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“

Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“

před 4 hhodinami
Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

před 4 hhodinami

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to podle agentury AP na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.
15:13Aktualizovánopřed 25 mminutami

Útoky na Írán ničí památky. Režim toho zneužívá, říká íránistka

Válka na Blízkém východě přináší lidské a ekonomické ztráty, ale dotýká se také kulturního dědictví. Poničen už byl Golestánský palác v Teheránu či historické centrum Isfahánu. Právě Írán má v regionu na svém území nejvíc památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. To vyzývá k jejich ochraně v celém regionu.
před 1 hhodinou

Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
12:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford, která v současnosti slouží na Blízkém východě v americko-izraelské válce proti Íránu, se v příštím týdnu vrátí na námořní základnu NATO na Krétě, tvrdí server řeckého deníku Kathimerini. Má doplnit palivo, možná ale připluje i kvůli vyšetřování požáru, jenž na ní minulý týden vypukl, plyne ze zdrojů webu. List The New York Times upozorňuje, že loď vstupuje do desátého měsíce nasazení, a pokud bude na moři zůstávat dál, překoná rekord.
před 2 hhodinami

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control"

Členské státy EU a Evropský parlament se nedohodly na prodloužení prozatímního nařízení, které má umožnit platformám dál dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Druhé kolo takzvaného trialogu se odehrálo v pondělí v Bruselu. Prozatímní nařízení přitom platí jen do 3. dubna a podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je tak pravděpodobné, že takzvaná „chat control“ vyprší bez náhrady a žádné skenování už nebude moci probíhat.
před 4 hhodinami

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.
před 4 hhodinami
