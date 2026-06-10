Pákistánské údery v Afghánistánu zabily nejméně třináct lidí, tvrdí Taliban

Mluvčí afghánského vládního hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid tvrdí, že Pákistán udeřil ve třech afghánských provinciích. Podle mluvčího si útoky vyžádaly životy nejméně třinácti lidí, dalších čtrnáct osob utrpělo zranění. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Mudžáhid na síti X napsal, že mezi mrtvými je jedenáct dětí, jedna žena a jeden starší muž, mezi zraněnými jsou pak prý výhradně děti.
Mezi Kábulem a Islámábádem panují napjaté vztahy, které se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Od té doby boje mezi Pákistánem a Afghánistánem pokračovaly několik měsíců.
Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Talibanu, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Příměří zprostředkované Katarem a Tureckem se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.