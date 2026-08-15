Pardubice, Olomouc nebo Brno. Některá města řeší nárůst černých skládek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Některá krajská města letos zaznamenala výrazný nárůst černých skládek. Více případů v prvních sedmi měsících letošního roku evidovaly třeba Pardubice, Olomouc, Brno nebo Zlín. Nejčastěji policisté nacházejí černé skládky při obchůzkách, s pomocí kamerového systému nebo díky oznámením od občanů. V řadě krajských měst se ale naopak počet černých skládek snížil. Česká televize to zjistila od zástupců městské policie.

Například Olomouc letos zaznamenala téměř dvojnásobný počet černých skládek oproti loňsku. „V letošním roce doposud evidujeme ke konci července celkem 180 případů,“ uvedl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle. Loni to přitom bylo za stejné období 95 případů.

Ve Zlíně se počet případů dokonce téměř ztrojnásobil. Loni za prvních sedm měsíců řešili osm černých skládek, letos jich bylo dvacet pět, uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík. Nárůst mají i v Brně. „Od začátku letošního roku do konce července se naši strážníci zabývali celkem dvaceti případy černých skládek. Ve stejném období v roce 2025 jich bylo sedmnáct a v roce 2024 osm,“ uvedl za Městskou policii Brno Václav Kadraba.

V Hradci Králové letos objevili 115 černých skládek. Loni jich do konce července řešili 78, řekla ČT tisková mluvčí královéhradecké městské policie Evě Kněžourová. Meziročně přibyly případy černých skládek i v Pardubicích. „V období od ledna do července 2026 řešila Městská policie Pardubice celkem 107 případů černých skládek,“ uvedla za pardubickou policii Jana Hývlová s tím, že loni bylo o 15 případů méně.

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Ve většině měst bylo méně případů

Naopak v ostatních krajských městech černé skládky ubyly. „Za prvních sedm měsíců tohoto roku řešili strážníci 863 černých skládek,“ řekl ČT mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Zdeněk Modálek. Loni šlo přitom o bezmála patnáct set případů.

V Karlových Varech letos řešili skládku dvaaosmdesátkrát. Loni bylo za stejnou dobu případů o dvacet více, sdělila tisková mluvčí MP Karlovy Vary Pavlína Masmanidisová. Méně černých skládek pak zaznamenali letos také v Ostravě, Liberci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Pokuta může být až padesát tisíc korun

Na místě může strážník za znečištění veřejného prostranství uložit pokutu maximálně deset tisíc korun. „Ve většině případů je však věc oznámena příslušnému správnímu orgánu, který může podle zákona o odpadech uložit podstatně vyšší sankci,“ uvedla za pardubickou policii Hývlová. Ve správním řízení může jít až o padesát tisíc korun.

Ostravská policie letos uložila už deset pokut v celkové výši 9700 korun. „Nejvyšší jednotlivá pokuta dosáhla částky dva tisíce korun,“ uvedla mluvčí tamní policie Helena Badurová.

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Se zjišťováním pomáhají kamery i občané

Městské policie zjišťují černé skládky a jejich pachatele několika způsoby. „V první řadě získáváme informace z vlastní hlídkové činnosti našich strážníků. Důležitým zdrojem jsou také oznámení od občanů. Značným přínosem je městský kamerový systém, který nám umožňuje zaznamenat osobu či vozidlo, které nelegálně odpad ukládají. V problematických lokalitách pak nasazujeme mobilní kamerové boxy nebo fotopasti,“ uvedla za Ostravu Badurová. Kamerový systém používají i Olomouc nebo Pardubice.

„V Českých Budějovicích využíváme k evidenci a předávání zjištěných černých skládek aplikaci DejTip, díky které se informace o výskytu černé skládky předávají příslušnému orgánu Magistrátu města České Budějovice k dalšímu řešení,“ řekla mluvčí českobudějovické policie Věra Školková. Jihlava k těmto problémům udělala internetovou stránku „Hlášení závad Jihlava“ a liberecká policie využívá mobilní aplikaci Marushka.

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U kontejnerů nebo na okraji města

Často lidé zanechají velké množství odpadu nebo objemných věcí u kontejnerů. Podle mluvčího MP Olomouc Čunderleho spoléhají lidé na to, že technické služby při svozu odpadu vše odvezou. Kritickými jsou i okrajové části měst. „Černé skládky nejčastěji vznikají na okrajích města, v lesních porostech, na polních a účelových cestách nebo na méně frekventovaných místech, kde pachatelé předpokládají nižší pravděpodobnost odhalení,“ říká za Pardubice Hývlová.

Podle oslovených městských policií se na skládkách nejčastěji objevuje stavební suť, starý nábytek či elektrospotřebiče. „Řešil se i případ, kdy někdo vhodil do kontejneru na směsný odpad celou pohovku ze sedací soupravy, která z něj trčela vzhůru,“ uvedl Janík. „Takový objemný odpad pochopitelně do nádoby nepatří a vlastník jej měl odvézt do sběrného dvora.“

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