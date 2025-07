Po přísnějších sankcích za nelegální nakládání s odpady volá koalice i opozice

Ministerstvo životního prostředí je jediný orgán v zemi, který má danou problematiku na starosti. V Německu je však téměř dvě stě kontaktních míst, v nichž má Česko partnery, informoval Hladík. V týdnu už s německou stranou jednal o nelegálním odpadu z Bavorska.

Stále však není jasné, kdy přes šest set tun z Jiříkova na Bruntálsku a Brna-Horních Heršpic zmizí. Německé úřady se nicméně už k odvozu odpadu zavázaly.

Podle starostky Jiříkova Barbory Šiškové (nestr.) se v obci nachází velké kusy letadel, větrníků z větrných elektráren či automobilů. První kamiony tam přijely v prosinci a pak znovu v lednu. Starostce se prý podařilo zabránit tomu, aby tam vysypaly další odpad.

„Pro Jiříkov už je firma vybraná, to znamená, že by měli co nejdříve dát i konkrétní termíny. Horní Heršpice se teď soutěží,“ informoval Hladík s tím, že v následujících týdnech by snad již mělo dojít k posunu a finálnímu odvozu.