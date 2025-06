Z obce Jiříkov na Bruntálsku by mělo zmizet přes 150 tun nelegálně navezeného odpadu. Za likvidaci zodpovídá bavorská vláda. Do Česka odpad přivezla německá firma Roth International a nesplnila lhůtu na řešení. Na místo ve čtvrtek dorazili zástupci jiné německé společnosti, aby zjistili, co všechno se na skládce nachází. V pátek navštíví další černou skládku na jihu Moravy.