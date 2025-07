Požáry skládek jsou časté, hasiči rozjeli kontroly

Kontroly se proto zaměří zejména na dodržování kapacity, způsob manipulace s odpady a jejich skladování. Hasiči budou prověřovat stavby i otevřené plochy. „Nám jde o to zmonitorovat, jak skládky v praxi vypadají, jestli jsou tam požárně bezpečnostní zařízení, dostatečné odstupy, příjezdové komunikace. A v neposlední řadě dostatek a přístup k požární vodě,“ popsal náměstek Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós.

Škoda je sice malá, ale náklady na zásah vysoké

Požáry skládek představují pro hasiče specifické a velmi náročné zásahy. Rozsáhlejší požáry trvá uhasit přes osm hodin, přičemž na likvidaci se podílejí desítky hasičů a velké množství techniky. „Formální škoda je sice malá, protože shoří ‚nevyužívaný‘ odpad, ale náklady na zásah jsou obrovské a zplodiny mají potenciál ohrozit obyvatele v okolí,“ řekl ředitel HZS Vladimír Vlček.

„Kromě zplodin hoření jsou to zbytky a hasební voda, která jde do půdy. Má to obrovský vliv na životní prostředí. To znamená, že u těchto zásahů vždycky varujeme obyvatelstvo v okolí,“ vysvětlil Miklós.

Náklady na jeden zásah se často pohybují v řádech desítek milionů korun. Výsledky kontrol budou sloužit také jako podklad pro další preventivní a legislativní kroky v této oblasti.