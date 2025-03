Musíme dát najevo, že nejsme popelnicí Evropy, řekl Hladík

Jelínek se domnívá, že situaci by se dalo předejít, kdyby byl systém nastaven tak, aby se německým firmám nevyplatilo odpad vyvážet za hranice. „Je to pro ně asi dvakrát levnější, než kdyby ho likvidovaly v Německu,“ řekla. Hladík však oponoval, že nejde o povolený vývoz, nýbrž porušení zákona. „Kdyby ho nechaly uložit na skládky v Německu, zaplatily by miliony eur.“ Podle odbornice se však společnostem postih nebo pokutu vyplatí riskovat.

Jelínek v debatě tvrdila, že u nelegálního dovozu odpadu lze zjistit pouze zlomek toho, co se děje – mimo jiné proto, že se skládky často nachází na odlehlých místech. „Dlouhodobé a udržitelné řešení je v posunutí systému nakládání s odpady,“ myslí si. I ona za hlavní problém považuje, že kamiony s kontejnery nemusí být při projetí hranic kontrolovány. „Na ilegální dovoz se většinou přijde namátkovou kontrolou, které u nás probíhají v docela malé míře oproti Německu, nebo že to někdo nahlásí příslušnému orgánu.“

Hladík spekuloval, že za nárůstem dovozu odpadu do Česka v posledních letech může stát i dřívější úprava zákonů Evropskou unií. „EU vymáhá, aby se nerecyklovatelný odpad nevozil za hranice sedmadvacítky. Jde to dát do časové souvislosti, možná to tyto firmy nyní vyváží na východ Evropy.“