Gruzínská policie zadržela dalšího opozičního předáka

Gruzínská policie zadržela opozičního předáka Niku Meliu, oznámila podle agentury Reuters jeho Koalice za změnu. Jedná se o druhé zadržení představitele gruzínské opozice za o něco málo více než týden. Oba politici přitom kritizovali vládu za to, že podle nich zemi přibližuje k Rusku.

Podle gruzínských médií je Nika Melia obviněn z hrubého chování vůči příslušníkovi bezpečnostních složek a má stanout před soudem.

Gruzií od parlamentních voleb z loňského října, které podle oficiálních výsledků vyhrála strana Gruzínský sen, zmítají protesty. Opozice a její příznivci prohlásili výsledek voleb za nelegitimní kvůli údajnému falšování hlasů. Demonstrace ještě zesílily poté, co premiér Irakli Kobachidze loni v listopadu pozastavil proces integrace země do EU do roku 2028.

Gruzínský sen, který podle kritiků sklouzává k autoritářskému vládnutí po vzoru Ruska, obvinění z podvodů během voleb odmítá. Strana uvádí, že stále chce v budoucnu vstoupit do EU, ale zároveň usiluje o vyvážené vztahy s Ruskem.