Gruzínský soud nechal zadržet opozičního lídra Džaparidzeho

Gruzínský soud nechal ve čtvrtek zadržet opozičního lídra Zuraba Džaparidzeho kvůli tomu, že se nedostavil k parlamentnímu vyšetřování. Opozice to považuje za politicky motivovaný krok, napsala agentura AP. Pokud soud shledá Džaparidzeho vinným, hrozí mu až jeden rok vězení.

Gruzínská policie před čtvrtečním slyšením obehnala soudní budovu v Tbilisi, aby zabránila vstupu politikovým příznivcům. Do stísněné jednací místnosti navíc byla vpuštěna jen hrstka lidí, a když se Džaparidzeho právníci neúspěšně dožadovali větší místnosti, budovu opustili.

Sám Džaparidze před stáním řekl, že věděl, že bude zatčen, legitimitu současného parlamentu ani jeho komise totiž neuznává. „Režim se snaží zničit občanskou společnost. Ničí opoziční strany a toto je jen jeden z příkladů toho, co nyní dělají. Musíme pokračovat v boji, musíme vyjít do ulic. Tuto bitvu vyhrajeme pouze z ulice, protože v této zemi již neexistují demokratické instituce, které by pořádaly volby,“ řekl.

Pokud bude Džaparidze spolu se sedmi dalšími opozičníky obviněn z neuposlechnutí příkazů parlamentní vyšetřovací komise, hrozí jim až roční vězení.

Časté protesty

Gruzií od posledních parlamentních voleb z loňského října, které vyhrál Gruzínský sen, zmítají nepokoje. Opozice a její příznivci prohlásili výsledek voleb za nelegitimní kvůli údajnému falšování hlasů, k němuž přispělo Rusko, a pořádají rozsáhlé protesty. Ty ještě zesílily poté, co premiér Irakli Kobachidze loni v listopadu zastavil proces integrace země do EU.

Saakašviliho Sjednocené národní hnutí prohrálo v říjnu 2012 ve volbách se stranou Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který ke svému majetku přišel v Rusku. Gruzínský sen se od té doby drží u moci. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do Evropské unie a žene ji do područí Moskvy.