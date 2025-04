Gruzínská vláda cenzurou, vyhošťováním a vyhazovy upevňuje moc

před 2 h hodinami | Zdroj: Reporters Without Borders , ČTK , OC Media , Civil.ge , Reuters

Navzdory neutuchajícím protivládním a proevropským demonstracím v Gruzii upevňuje tamní vláda svou moc a brojí proti nezávislým novinářům. Reportéři bez hranic informovali o zadržení dvou francouzských žurnalistů ze strany gruzínských úřadů. Propouštěni jsou zároveň i státní zaměstnanci napříč profesemi, a to i pracovníci „veřejnoprávního“ vysílání. To podle nové zprávy Koalice na podporu médií vykazuje rysy politické zaujatosti a cenzury opozičních a prozápadních názorů.

„Zákazy vstupu do země uvalené na tyto dva francouzské novináře, oba známé svým zpravodajstvím přímo z místa o demonstracích proti sporným volbám z 26. října, jsou součástí záměrné strategie zastrašování reportérů,“ prohlásila Jeanne Cavelierová, vedoucí oddělení RSF věnující se východní Evropě a Střední Asii.

Dvěma francouzským novinářům informujících o protivládních protestech v Gruzii byl v posledních měsících bezdůvodně odepřen vstup do země tamními úřady, uvedla nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Konkrétně se jedná o fotožurnalistu Jérôma Chobeauxe a Clémenta Girardota, který spolupracuje s médii jako je list Le Monde či stanice al-Džazíra.

Pokuta a vyhoštění do Athén

Jérôme Chobeaux, který spolupracuje s italskou agenturou NurPhoto, pokrýval povolební protivládní protesty v Gruzii a po krátké cestě do Francie se na konci března pokusil do kavkazské země vrátit. Úředníci ho však na letišti v Tbilisi zadrželi na několik hodin bez přístupu k telefonu či zavazadlům a poté ho vyhostili do Athén, popsala situaci RSF.

Hraniční úředníci měli požadovat okamžité zaplacení dvou pokut po pěti tisících lari (asi 40 tisíc korun), aniž by poskytli jakékoli vysvětlení. Jeden z úředníků fotožurnalistovi později řekl, že ho do země nepustí, „i kdyby zaplatil“, a to kvůli příkazu „z vyšších pozic“. Chobeaux odmítl podepsat jakýkoli dokument potvrzující vyhoštění a neobdržel žádné oficiální oznámení o údajných pokutách, píše RSF.

Organizace také informovala, že francouzský novinář kvůli incidentu podal stížnost.