Počet černých skládek i náklady na jejich odklízení rostou

V Česku roste počet černých skládek – podle odborníků oslovených Českou televizí to souvisí zejména se zdražováním poplatků za legální likvidaci odpadu. Náklady na likvidaci meziročně vzrostly o 200 tisíc korun. Se situací může pomoct i akce Ukliďme Česko, která se uskuteční 29. března. Lidem, kteří vyhazují odpad na černou skládku, hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Růst množství odpadu se týká i hlavního města. „Z pražských lesů a z okolí vodních toků jsme loni odvezli 294 tun odpadu, rok předtím to bylo o více než 80 tun méně. Z toho černé skládky tvoří zhruba čtyřicet až pětačtyřicet procent,“ říká vedoucí oddělení médií a propagace Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

Podle ní je důvodem tvoření skládek zejména vysoká návštěvnost lesů v metropoli. „Od covidu vzrostla, v Krčském lese se blíží dvěma milionům za rok,“ upřesnil vedoucí Střediska pražských lesů Josef Holeš. Podobné je to i v Brně. „Náklady na úklid černých skládek byly loni více než dvojnásobné ve srovnání s rokem 2023,“ říká Monika Neshybová z Lesů města Brna.

Ulevit obcím v boji s černými skládkami může akce Ukliďme Česko, která je v plánu na 29. března. Zaměřuje se právě na úklid nelegálních skládek. „V posledních letech dobrovolníci v rámci akce uklidili okolo patnácti set tun odpadu ročně, takže ta pomoc je znatelná. Pokud by to obce musely zajistit přes komerční služby, jednalo by se o značnou sumu,“ sdělil Janoušek a poznamenal, že letos je nahlášených přes 3400 úklidových týmů. „Odklízení často vyžaduje speciální techniku i pracovní síly, což je nákladné,“ potvrzuje mluvčí Lesů ČR Jouklová.

Řešení problému vidí Janoušek i v důsledném vynucování práva. „Situaci komplikuje relativně nízká úspěšnost při odhalování a trestání pachatelů. Případy nelegálního dovozu odpadu ze zahraničí navíc ukazují, že jde o širší problém, který přesahuje hranice Česka,“ vysvětlil.