Tisíce dobrovolníků uklidí přírodu i ulice

Začíná akce s názvem Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Zapojí se do ní tisíce dobrovolníků, kteří pomohou s úklidem přírody i ulic. Například zdánlivě obyčejná plastová lahev, kterou někdo odhodí v lese, se může rozkládat až sto let. Dobrovolníci každoročně uklidí tuny odpadu. Akce potrvá do neděle 23. března.