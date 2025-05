Babiš chtěl Čapí hnízdo prodat, pak ho dát dětem, řekl svědek

K soudu v úterý dorazili oba obžalovaní, jednání před začátkem nekomentovali. Veřejné zasedání v kauze padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo ve středních Čechách je tento týden nařízené do středy. Soudkyně Eva Brázdilová na začátku úterního jednání řekla, že i kdyby tento týden soud dokončil dokazování, závěrečné návrhy a případné rozhodnutí by zazněly až v týdnu od 23. do 27. června.

Projekt dotaci získat nemohl, míní Bareš

Myšlenka na dotaci podle Bareše přišla současně s tím, když Babiš rozhodl, že se prodej zastaví. Nagyová podle něj uvedla, že dotaci zajistí. Bareš také řekl, že podle jeho názoru projekt dotaci získat nemohl, protože nesplňoval podmínku dvouletého podnikání v cestovním ruchu. Potvrdil zároveň své předchozí vyjádření, že Babiš měl zájem o pokračování projektu bez ohledu na to, zda dotaci získá.

Projekt byl podle Bareše financován z úvěrů, za které ručil Agrofert. „Bylo to na rozhodnutí pana Babiše, že investuje 500 milionů do něčeho, co se nikdy nevrátí, ale byl to majetek pro děti,“ uvedl Bareš s tím, že Babiše na ekonomickou nevýhodnost upozorňoval. Řekl, že komunikoval pouze s ním, s jeho dětmi v souvislosti s realizací projektu v kontaktu nebyl.

Nagyová po výpovědi Bareše mimo jiné uvedla, že v dané době definice malého a středního podniku spočívala pouze v počtu zaměstnanců, propojení s jinými podniky v dané době při žádání o dotaci zohledňováno nebylo. Babiš se k Barešově výpovědi vyjádřit nechtěl.