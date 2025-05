SOUHRN: Zásadní události soboty 31. května

Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz oceli do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii. Zvýšení cla má podle něj posílit americký ocelářský průmysl. Později na své sociální síti Truth Social napsal, že vyšší clo se bude vztahovat i na hliník a vstoupí v platnost 4. června.