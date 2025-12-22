Zásadní události pondělí 22. prosince


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 22. prosince 2025.

Pavel přijal Turka, ministrem ho jmenovat nehodlá

Prezident Petr Pavel předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) na ministra životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nenavrhne. Pokud by ho navrhl, prezident by ho nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Uvedl to Hrad po Turkově schůzce s Pavlem. Podle předsedy Motoristů Petra Macinky Turek kandidátem na ministra zůstává. Babiš se chce s Turkem a Macinkou ještě do Vánoc sejít, Pavlovi stanovisko řekne 7. ledna u novoročního oběda.

Filip Turek po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025)


Vláda jednala o rušení míst či rozpočtu

Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády a ministerstvech financí a průmyslu, řekl po zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Vláda dále rozhodla, že stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) připravený předchozím kabinetem.

Premiér Andrej Babiš
Zprovoznění úseku dálnice D35 Janov–Opatovec na Svitavsku, 18. prosince 2025


Koalice se shodla na vymezení prostoru pro projevy ministra Zůny

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně toho k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, oznámil místopředseda SPD Radim Fiala. Šlo o reakci na Zůnovy páteční výroky. Šéf SPD Tomio Okamura v pondělí odpoledne po jednání poslanců své strany sdělil, že ze státního rozpočtu nepůjdou peníze na zbraně a munici pro Ukrajinu a že resort obrany připraví pro vládu podklady k ukončení své role v muniční iniciativě.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)


Výbuch zabil v Moskvě ruského generála

Při výbuchu nálože nastražené v autě v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který byl náčelníkem oddělení operačního výcviku generálního štábu ruských ozbrojených sil. Uvedl to ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Sarvarov se dle médií účastnil ruské invaze na Ukrajinu.

NEPOUŽÍVAT ZNOVU - NELZE ARCHIVOVAT Snímek zveřejněný ruským vyšetřovacím výborem, na kterém je podle výboru zničené Sarvarovovo auto


Brusel zahájil šetření státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Evropská komise (EK) zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje poskytnout na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Unijní exekutiva se chce zaměřit na vhodnost a přiměřenost státní podpory i na dopad, jaký toto opatření bude mít na hospodářskou soutěž na trhu.

Východ slunce nad Jadernou elektrárnou Dukovany


Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel v nemocnici britský kytarista a zpěvák Chris Rea, sdělil portálu BBC a agentuře PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas.

Chris Rea z roku 2017


Římští vojáci byli plní parazitů, ukázal výzkum

O výkonech římských legionářů už od starověku kolovaly doslova legendy. Se čtyřiceti kilogramy výstroje dokázali bez problémů urazit při zrychleném pochodu až čtyřicet kilometrů denně – a pak ještě rozdrtit protivníka. Nová archeologická data ukazují, že to zvládli, i když je trápila spousta chorob.

Škrkavky, hlístice, lamblie. Římští vojáci byli plní parazitů
Lamblie střevní

