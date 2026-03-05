Souhrn dne
Poslanci jednají o vydání Babiše a Okamury | Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné | Paliva zdražila Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. března


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. března 2026.

Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

Poslanci projednávají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o „koalici nevydávání“. Babiš na úvod poslance požádal, aby ho ke stíhání nevydali. Okamura své stíhání označil za účelové.

Více k tématu
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“
Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na mimořádné schůzi dolní komory


Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).

Více k tématu
Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze
Následky útoku na Teherán
Libanon
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci
Následky izraelského útoku v Bejrútu
Nachičevan
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku
Vojenské cvičení v Nachičevanu v roce 2019
Záchrana posádky íránské lodi
Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi
Lodní doprava u pobřeží Srí Lanky, ilustrační foto
Kurdové
Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu
Ozbrojenci íránských kurdských sil působících v Iráku, snímek z června 2025


V Praze přistál let Emirates s dalšími Čechy z Dubaje

V Praze přistálo před 14. hodinou letadlo Emirates s Čechy z Dubaje zasažené konfliktem na Blízkém východě. Do Prahy dorazilo se zpožděním, původně mělo přistát ve 12:30. Pro Čechy také ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Větší armádní airbus je na cestě z ománského Maskatu do Prahy, menší speciál odletěl do Ománu v 10:00. Na Blízkém východě je podle systému Drozd asi 5420 Čechů.

Více k tématu
V Praze přistál let Emirates s dalšími Čechy z Dubaje
Na ruzyňském přistálo letadlo s českými turisty společnosti Emirates z Dubaje, 5. března 2026


Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Pohonné hmoty v Česku po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě zdražily. Nafta se prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. Příčinou jsou rostoucí ceny ropy. V meziročním srovnání jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS.

Více k tématu
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila
Čerpací stanice (ilustrační foto)


Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

Po letech komfortu bezpečnostních garancí zajištěných především jinými nastává doba, kdy se Evropa musí skutečně postavit na vlastní nohy, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu. Aktuální konflikty ukazují podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) důležitost protivzdušné obrany.

Více k tématu
Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident
Prezident Petr Pavel
Výdaje na obranu
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA
Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick


Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi

Útok Spojených států a Izraele na Írán souvisí s dynamickými změnami, které v této zemi probíhají. Velká data ukazují, jak velkou roli tato země hraje na Blízkém východě.

Více k tématu
Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi
Ilustrační foto

Výběr redakce

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

17:38Aktualizovánopřed 5 mminutami
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

14:48Aktualizovánopřed 9 mminutami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

15:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

ŽivěBabiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

03:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

před 2 hhodinami
Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. března 2026.
před 11 mminutami

ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné. Seznam zavede nový obchodní model Srealit od začátku dubna.
10:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 5. března

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 4. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. března 2026.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. března 2026.
3. 3. 2026

Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Babiš řekl, že za výroky si stojí, média vlastněná Ivo Lukačovičem podle něj dlouhodobě lžou a manipulují, což prý může kdykoliv dokázat a také to udělá.
3. 3. 2026Aktualizováno3. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. března 2026.
2. 3. 2026Aktualizováno2. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 1. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. března 2026.
1. 3. 2026
Načítání...