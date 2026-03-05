SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. března 2026.
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“
Poslanci projednávají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o „koalici nevydávání“. Babiš na úvod poslance požádal, aby ho ke stíhání nevydali. Okamura své stíhání označil za účelové.
Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze
Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
V Praze přistál let Emirates s dalšími Čechy z Dubaje
V Praze přistálo před 14. hodinou letadlo Emirates s Čechy z Dubaje zasažené konfliktem na Blízkém východě. Do Prahy dorazilo se zpožděním, původně mělo přistát ve 12:30. Pro Čechy také ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Větší armádní airbus je na cestě z ománského Maskatu do Prahy, menší speciál odletěl do Ománu v 10:00. Na Blízkém východě je podle systému Drozd asi 5420 Čechů.
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila
Pohonné hmoty v Česku po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě zdražily. Nafta se prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. Příčinou jsou rostoucí ceny ropy. V meziročním srovnání jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS.
Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident
Po letech komfortu bezpečnostních garancí zajištěných především jinými nastává doba, kdy se Evropa musí skutečně postavit na vlastní nohy, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu. Aktuální konflikty ukazují podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) důležitost protivzdušné obrany.
Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi
Útok Spojených států a Izraele na Írán souvisí s dynamickými změnami, které v této zemi probíhají. Velká data ukazují, jak velkou roli tato země hraje na Blízkém východě.