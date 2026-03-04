SOUHRN: Zásadní události středy 4. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. března 2026.
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do Česka 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. Společnost Emirates se ale zatím odmítla k tvrzení premiéra vyjadřovat. V Praze už přistály ve středu dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety. Pronajaté letadlo, které mělo vyzvednout Čechy v Jordánsku, se vrátilo zpět do Prahy.
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje
Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly.
Sněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn
Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
Pompejské zdi odhalují dosud nerozluštitelné vzkazy
Krátká zeď u pompejského divadla sloužila jako obdoba současných sociálních sítí. Vědci teď pomocí nových technologií rekonstruují vzkazy, které tam zanechali lidé před dvěma tisíci lety.