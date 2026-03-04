SOUHRN: Zásadní události středy 4. března


4. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. března 2026.

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.

Více k tématu
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky
Íránská válečná loď
Brífink ministra obrany
Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth
Sestřelení íránského letadla
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Letoun F-35 izraelského letectva. Ilustrační foto
Reakce Íránu
Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu
Íránský prezident Masúd Pezeškján (leden 2026)
Zničená střela letící k Turecku
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila
Ilustrační foto
Trump k postoji Španělska
Trump kvůli postoji k Íránu vyhrožuje Španělsku. EU se ho zastala
Španělský premiér Pedro Sánchez
Vyzbrojení Kurdů
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN
Kurdští bojovníci
Fotogalerie
Od New Yorku po Kašmír manifestují příznivci i odpůrci útoku na Írán
Odpůrci USA a Israele demonstrují v jemenském Saná, 1. 3. 2026


Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš

Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do Česka 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. Společnost Emirates se ale zatím odmítla k tvrzení premiéra vyjadřovat. V Praze už přistály ve středu dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety. Pronajaté letadlo, které mělo vyzvednout Čechy v Jordánsku, se vrátilo zpět do Prahy.

Více k tématu
Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš
Letadla společnosti Emirates na dubajském letišti
Ministr zahraničí k návratu českých občanů
Nic nepodceňujeme, řekl Macinka k pomoci Čechům uvázlým na Blízkém východě
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
Kritika komunikace vlády
Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib
Rady psychoterapeuta
V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut
Turisté se po evakuaci z Dubaje setkávají se svými rodinami ve Frankfurtu


Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly.

Více k tématu
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje
Ropný tanker proplouvá Hormuzským průlivem (ilustrační foto)


Sněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.

Více k tématu
Sněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn
Poslanecká sněmovna


Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.

Více k tématu
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě
Příslušník španělské policie, archivní snímek


Pompejské zdi odhalují dosud nerozluštitelné vzkazy

Krátká zeď u pompejského divadla sloužila jako obdoba současných sociálních sítí. Vědci teď pomocí nových technologií rekonstruují vzkazy, které tam zanechali lidé před dvěma tisíci lety.

Více k tématu
Pompejské zdi odhalují dosud nerozluštitelné vzkazy
Nápis na zdi v pompejské uličce

Výběr redakce

Emirates zahájí lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš. Firma to nechce komentovat

Emirates zahájí lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš. Firma to nechce komentovat

05:16Aktualizovánopřed 4 mminutami
Nic nepodceňujeme, řekl Macinka k pomoci Čechům uvázlým na Blízkém východě

Nic nepodceňujeme, řekl Macinka k pomoci Čechům uvázlým na Blízkém východě

16:06Aktualizovánopřed 49 mminutami
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

13:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu

Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu

před 1 hhodinou
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

10:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

12:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 4. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. března 2026.
18:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve středu 4. března

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. března 2026.
včera v 18:29

Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Babiš řekl, že za výroky si stojí, média vlastněná Ivo Lukačovičem podle něj dlouhodobě lžou a manipulují, což prý může kdykoliv dokázat a také to udělá.
včeraAktualizovánovčera v 12:48

SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. března 2026.
2. 3. 2026Aktualizováno2. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 1. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. března 2026.
1. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 28. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 28. února 2026.
28. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 27. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 27. února 2026.
27. 2. 2026
Načítání...