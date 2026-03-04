Od New Yorku po Kašmír manifestují příznivci i odpůrci útoku na Írán

Napříč Blízkým východem i v Evropě a Americe se sešly davy lidí, aby vyjádřily podporu americko-izraelským úderům na Írán, či je naopak odsoudily. Demonstrace proti vojenské operaci a tryzny za zabitého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího se konaly například v jemenském hlavním městě Saná, libanonské metropoli Bejrútu či v Kašmíru. Naopak transparenty oslavující amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kroky přinesli lidé na manifestace v Paříži, rumunské Bukurešti nebo v New Yorku.
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje
Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly.
Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí
Na Letišti Václava Havla v Praze přistály ve středu ráno dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu kvůli úderům na Blízkém východě. Na palubě každého z nich bylo zhruba 200 lidí. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety, letoun Casa přiletěl s 39 cestujícími z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu. Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pronajal další letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil
U pobřeží Srí Lanky se potopila íránská válečná loď. Srílanské úřady ve středu oznámily podle agentury Reuters, že zachránily 32 lidí, kteří byli na palubě, a z moře vylovily několik těl. Mělo jít o loď Iris Dena. Údajně se pohřešuje více než sto lidí.
Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně
Evropská komise představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou v oblasti zejména čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě.
Ruský tanker na LNG vzplál ve Středozemním moři, Moskva obviňuje Kyjev
Moskva tvrdí, že na ruský tanker určený pro přepravu zkapalněného zemního plynu Arktic Metagaz, který od úterý hoří u pobřeží Malty, zaútočily ukrajinské námořní drony. Kyjev se k tomu nevyjádřil. USA, EU a Velká Británie na plavidlo už dříve uvalily sankce.
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Izraelské letectvo zahájilo další rozsáhlou vlnu úderů na cíle v Teheránu, oznámila podle agentury AFP izraelská armáda s tím, že podrobnosti sdělí později. V severozápadní části íránské metropole byla kolem 11:15 místního času (08:45 středoevropského času) hlášena mohutná exploze. Izraelský bojový letoun F-35 také sestřelil nad Teheránem íránský letoun ruské výroby Jak-130, sdělila později izraelská armáda.
Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava
Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.
