Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.
Slovensko a také Maďarsko v uplynulých dnech opakovaně obviňovaly Ukrajinu, že s obnovením provozu ropovodu otálí. Družbu na konci ledna poškodil podle Kyjeva ruský útok. Ukrajina tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a že Ukrajinci se vše snaží opravit.
Slovenské ministerstvo hospodářství uvedlo, že ukrajinská strana slíbila poskytnout další informace ohledně přepravy ropy tento pátek.
Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku, které v roce 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Ficova vláda pak vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft z maďarské skupiny MOL vyčlenila část ze státních zásob ropy.
Slovnaft pak začal pracovat na zajištění dovozu ropy jinou trasou. Fico také uvedl, že Slovensko nebude pomáhat Ukrajině nouzovými dodávkami elektrické energie, kterou Kyjev dováží po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý telefonicky hovořila s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o energetické bezpečnosti. List Financial Times (FT) napsal, že velvyslankyně EU v Kyjevě Katarína Mathernová nedostala souhlas Ukrajiny k inspekci poškozeného ropovodu Družba.
Maďarský premiér Viktor Orbán v úterním dopise šéfce unijní exekutivy napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Maďarsko nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).