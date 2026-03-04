Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.

Slovensko a také Maďarsko v uplynulých dnech opakovaně obviňovaly Ukrajinu, že s obnovením provozu ropovodu otálí. Družbu na konci ledna poškodil podle Kyjeva ruský útok. Ukrajina tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a že Ukrajinci se vše snaží opravit.

Slovenské ministerstvo hospodářství uvedlo, že ukrajinská strana slíbila poskytnout další informace ohledně přepravy ropy tento pátek.

Fico tvrdí, že Zelenskyj odmítl kontrolu Družby
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku, které v roce 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Ficova vláda pak vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft z maďarské skupiny MOL vyčlenila část ze státních zásob ropy.

Slovnaft pak začal pracovat na zajištění dovozu ropy jinou trasou. Fico také uvedl, že Slovensko nebude pomáhat Ukrajině nouzovými dodávkami elektrické energie, kterou Kyjev dováží po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý telefonicky hovořila s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o energetické bezpečnosti. List Financial Times (FT) napsal, že velvyslankyně EU v Kyjevě Katarína Mathernová nedostala souhlas Ukrajiny k inspekci poškozeného ropovodu Družba.

Maďarský premiér Viktor Orbán v úterním dopise šéfce unijní exekutivy napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Maďarsko nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě
Maďarský premiér Viktor Orbán

Výběr redakce

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

05:16Aktualizovánopřed 4 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

ŽivěSenát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 11 mminutami
Sněmovna jedná o rozpočtu. Poslanci navrhují přesuny peněz

ŽivěSněmovna jedná o rozpočtu. Poslanci navrhují přesuny peněz

03:23Aktualizovánopřed 49 mminutami
Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

před 54 mminutami
Izraelský letoun F-35 sestřelil nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelský letoun F-35 sestřelil nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

před 1 hhodinou
Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

09:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

06:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze přistály ve středu ráno dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu kvůli úderům na Blízkém východě. Na palubě každého z nich bylo zhruba 200 lidí. V Praze také ráno přistály dva armádní repatriační lety. Letoun Casa kolem 07:30 dopravil 39 cestujících z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi cestujícími z Ománu. Stát také podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
05:16Aktualizovánopřed 4 mminutami

Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.
před 54 mminutami

Izraelský letoun F-35 sestřelil nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelské letectvo zahájilo další rozsáhlou vlnu úderů na cíle v Teheránu, oznámila podle agentury AFP izraelská armáda s tím, že podrobnosti sdělí později. V severozápadní části íránské metropole byla kolem 11:15 místního času (08:45 středoevropského času) hlášena mohutná exploze. Izraelský bojový letoun F-35 také sestřelil nad Teheránem íránský letoun ruské výroby Jak-130, sdělila později izraelská armáda.
08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.
před 1 hhodinou

Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

Izraelská armáda při nočních úderech na Libanon zabila nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael ve středu v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele šestnácti vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.
06:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA zaútočily na Írán, protože jednání nikam nevedla, tvrdí Rubio

Spojené státy zaútočily na Írán, protože jednání s Teheránem o íránském jaderném programu nikam nevedla, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dříve naopak uvedl, že důvodem byl izraelský plán útoku. Informovala o tom v úterý stanice CNN.
00:14Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA zasáhly od začátku války okolo dvou tisíc íránských cílů, tvrdí armáda

Spojené státy zasáhly zhruba dva tisíce íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
02:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Obrana musí spočívat na spojenectví v NATO, míní Havlíček

Státní rozpočet na letošní rok je v zásadě hotov, nedají se v něm už předpokládat zásadní přesuny, uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Týká se to podle něj také výdajů na vnitřní a vnější obranu. Vláda Andreje Babiše (ANO) letos počítá s obrannými výdaji ve výši 185 miliard korun, o čtrnáct miliard více oproti roku 2025, prohlásil Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Vicepremiér také obhajoval pomoc vlády českým občanům, kteří uvázli kvůli americko-izraelským útokům proti Íránu na Blízkém východě.
před 5 hhodinami
Načítání...