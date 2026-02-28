SOUHRN: Zásadní události soboty 28. února


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 28. února 2026.

USA a Izrael zaútočily na Írán, ten přiznal ztráty ve vedení

Americký prezident Donald Trump ráno oznámil, že americká armáda zahájila „velkou bojovou operaci v Íránu“. USA podle něj zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Ještě předtím údery oznámil izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Podle Reuters země cílily i na íránského prezidenta a duchovního vůdce. Tři zdroje agentuře Reuters potvrdily, že při izraelských útocích byli zabiti íránský ministr obrany Amír Násirzádech a velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr.

Při útocích zemřeli íránský ministr obrany a velitel revolučních gard, píše Reuters
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele
Íránský režim je jako zvíře zahnané do kouta, říká expertka
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí
Na Blízkém východě je několik tisíc Čechů
Dubaj
Aerolinky ruší lety do oblasti Perského zálivu
Lufthansa


Írán v odvetě vypálil na Izrael a další země Blízkého východu

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Izraelský server Times of Israel informoval o opakovaných úderech. Hlasité exploze se ozývaly v šesti dalších blízkovýchodních zemích, kde Írán útočil na americké základny. Vybrané země si vyhradily právo na údery odpovědět. Několik lidí napříč jimi v důsledku konfliktu zemřelo.

Íránská odpověď Izraeli
Izraelem opakovaně znějí sirény
Dým nad Jeruzalémem po zahájení íránského odvetného útoku na Izrael (28. února 2026)
Íránské údery na americké základny
Arabské země hlásí exploze a vyhrazují si právo na odvetu
Kouř v bahrajnském hlavním městě Manáma stoupá poté, co byly slyšet silné výbuchy


Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů. Sejde se Rada bezpečnosti

K maximální zdrženlivosti, ochraně civilního obyvatelstva a plnému dodržování mezinárodního práva v souvislosti s vývojem po ranním útoku USA a Izraele na Írán ve společném prohlášení vyzvali předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk útok na Írán odsoudil a vyzval všechny strany, aby se vrátily k jednání. Večer se sejde Rada bezpečnosti OSN.

Reakce Evropy
Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů. Macron žádá o svolání Rady bezpečnosti
Lidé utíkají do úkrytu po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael oznámil, že zahájil preventivní útok
Reakce Íránu a Blízkého východu
Teherán je podle Arakčího připraven uklidnit situaci
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

