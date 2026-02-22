SOUHRN: Zásadní události neděle 22. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 22. února 2026.
Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu
Maďarsko zablokuje dvacátý balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do země. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Budapešť z toho důvodu bude blokovat i unijní půjčku Ukrajině ve výši výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.
Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc
Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná i víc. Vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel, uvedl v Otázkách Václava Moravce. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nastupující ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech
Meteorologové rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního podvečera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 24 lidí bylo zraněno. Z místa bylo hlášeno vloupání do obchodu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj exploze označil za teroristický čin, podle něj bylo v této souvislosti zatčeno několik lidí. S terorismem spojil případ i Sadovyj a oblastní prokuratura, podle níž se okolnosti zjišťují.
Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že stále existuje velká šance na nalezení diplomatického řešení sporu, který Írán vede se Spojenými státy ohledně svého jaderného programu. Příští jednání se podle šéfa íránské diplomacie zřejmě uskuteční ve čtvrtek, informovala v neděli agentura Reuters.
Bydlení s novým partnerem přináší po padesátce víc štěstí než svatba, ukázal výzkum
Rozsáhlá studie se pokoušela popsat, jak se nové vztahy promítají do duševní pohody stárnoucích lidí. Výsledky ukázaly, že uzavření sňatku přináší seniorům méně štěstí než společné bydlení s novým partnerem.