Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších čtrnáct lidí skončilo v nemocnici. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.

V centru západoukrajinského Lvova byly v noci slyšet nejméně dva výbuchy, napsal web RBK-Ukrajina. Co přesně explodovalo, není jasné, poznamenal server Ukrajinska pravda, který také upozorňuje, že úřady nevarovaly před hrozbou ruských vzdušných útoků v regionu.

„Byl to teroristický útok. V současné době je hospitalizováno čtrnáct zraněných,“ uvedl na platformě Telegram starosta Sadovyj. V další zprávě na sociální síti oznámil, že podle předběžných informací zahynula policistka.

Ukrajinská policie před tím na stejné platformě oznámila, že při explozích ve Lvově byli zabiti a poraněni členové bezpečnostních složek. „K výbuchům došlo poté, co po (tísňovém) volání dorazily policejní hlídky,“ uvedla policie bez dalších podrobností.

Městský radní Ihor Zinkevyč podle Ukrajinské pravdy uvedl, že mezi zraněnými jsou policisté, kteří přijeli na místo výbuchu, a příslušník národní gardy.

