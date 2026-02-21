Při ruských útocích v Sumské oblasti zemřelo šest lidí, hlásí ukrajinské úřady


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Při dvou ruských útocích na civilní automobily v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny v sobotu přišlo o život šest lidí. Čtyři lidé, včetně nezletilého chlapce, zemřeli v sanitce, kterou zasáhl dron. Informovaly o tom ukrajinské úřady.

Dva bratři, z nichž jednomu bylo sedmnáct let, nejprve utrpěli zranění poté, co na ně v příhraniční obci Znob-Novhorodske shodil granát ruský dron. „Cestou do nemocnice Rusové cíleně zaútočili na vozidlo záchranné služby dronem,“ uvedl v sobotu šéf místní vojenské správy Oleh Hryhorov s tím, že sanitka začala hořet a zachránit se podařilo pouze řidiči.

Prokuratura v Sumské oblasti dříve téhož dne uvedla, že Rusko v okolí města Šostka zaútočilo na osobní automobil. Zahynul 61letý muž a jeho 56letá manželka byla zraněna, přičemž zraněním podlehla také další cestující ve voze.

Ukrajina se již bezmála čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Únava z války je lhostejnost k budoucnosti, řekl Pavel na akci na podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel na shromáždění Společně za Ukrajinu! (21. února 2026)

