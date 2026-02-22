Trump vysílá ke Grónsku nemocniční loď


před 1 hhodinou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní součástí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social. Bezprostředně po oznámení nebylo jasné, co vedlo k tomuto rozhodnutí ani to, kdy by mělo plavidlo na místo dorazit, podotkl list The Wall Street Journal (WSJ). Nuuk ani Kodaň zatím nereagovaly.

„Ve spolupráci s fantastickým guvernérem Louisiany Jeffem Landrym pošleme do Grónska skvělou nemocniční loď, aby se postarala o mnoho lidí, kteří jsou nemocní a nedostávají tam péči. Je na cestě!!!,“ napsal Trump v příspěvku na sociální síti. Další informace neposkytl, sdělení doprovodil obrázkem, který agentura AFP označila za zjevně generovaný umělou inteligencí (AI).

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen
Ministryně zahraničí Grónska Vivian Motzfeldtová, kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen

Zobrazuje podle ní americké plavidlo pojmenované Mercy, jak pluje směrem k zasněženým horám na obzoru. Americké námořnictvo má dvě nemocniční lodě: plavidla Comfort a Mercy, obě jsou v současné době v loděnici v Alabamě, podotkl WSJ. Trump podle něj zveřejnil zprávu po setkání s Landrym, kterého loni jmenoval zmocněncem pro Grónsko.

Nemocný člen posádky ponorky

Není jasné, proč obyvatelé největšího ostrova na světě potřebují nemocniční loď, podotkl list a dodal, že v Grónsku je zdravotní péče poskytována bezplatně. AFP upozornila na to, že Trump nezmínil, koho měl na mysli, když psal o nemocných lidech bez péče.

Británie vyšle válečné lodě a stíhačky do Arktidy
Britská letadlová loď HMS Prince of Wales

Svůj příspěvek zveřejnil několik hodin poté, co dánské velitelství pro Arktidu informovalo o tom, že vrtulník dánské armády v sobotu evakuoval nemocného člena posádky americké ponorky, která se plavila u břehů ostrova.

Trump získání Grónska zmiňoval dlouhodobě, ale po Novém roce zvýšil tlak a výhružky. Nuuk i Kodaň americké požadavky na předání ostrova USA opakovaně odmítly. Prezident potřebu získání Grónska zdůvodňoval americkou bezpečností a rostoucím vlivem Číny a Ruska v Arktidě. Po určitý čas dokonce odmítal vyloučit vojenskou operaci s cílem Grónsko získat. V lednu nakonec po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl, že dosáhl rámcové dohody o Grónsku. Nedávno NATO zahájilo misi, jejímž cílem je posílit roli Aliance v oblasti.

Pragmatický, říká o přístupu Babiše ke Grónsku Juchelka. Pštrosí politika, míní Jurečka
Válečná loď dánského námořnictva u pobřeží Grónska

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 24 lidí bylo zraněno, uvádí agentura Reuters. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin. Podobně se později vyjádřila oblastní prokuratura, podle níž se okolnosti incidentu zjišťují.
02:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Rusko v sobotu podniklo několik útoků v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Při dvou úderech na civilní automobily přišlo o život celkem šest lidí. Čtyři osoby, včetně nezletilého chlapce, zemřely v sanitce, kterou zasáhl dron. Při raketovém útoku byla posléze poškozena továrna patřící americké společnosti. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Útokům v noci čelil i například Kyjev.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán podnikl údery podél hranice s Afghánistánem, jejichž cílem byly podle něj tábory a skrýše ozbrojenců, které viní z nedávných útoků na pákistánském území. Podle agentury AP to v noci na neděli oznámil Islámábád; podrobnosti k úderům nesdělil. Mluvčí afghánské vlády Zabíhulláh Mudžáhid podle agentury AFP obvinil Pákistán z bombardování civilistů v provinciích Nangarhár a Paktika, při kterém podle něj zemřely a byly zraněny desítky lidí včetně žen i dětí.
01:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

U fronty na Ukrajině chybí zdravotníci. Krev odebírají i během ostřelování

Ukrajinské nemocnice v místech ležících v blízkosti fronty se potýkají s nedostatkem pracovníků. Příkladem je Záporoží, kde lékaři a zdravotní sestry ošetřují nemocné i během silného ostřelování.
před 2 hhodinami

Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům, z nichž 80 již propustily. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na představitele venezuelského parlamentu. Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové jedná pod tlakem Spojených států amerických, ve čtvrtek parlament schválil zákon o amnestii. Přijetí normy vláda přislíbila po sesazení a zajetí někdejšího vládce Nicoláse Madura, připomněla AFP.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Plyne to ze sobotního Ficova prohlášení na jeho facebookovém účtu. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny od konce ledna po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina ve večerní reakci vzkázala, že ultimáta odmítá.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Firmy čelí vlně nejistoty po zrušení Trumpových cel

Firmy čelí další vlně nejistoty poté, co americký nejvyšší soud v pátek zrušil plošná cla, která dříve zavedl prezident Donald Trump. Mnoho podniků kvůli clům zvýšilo ceny, aby kompenzovalo vyšší náklady. Teď se uvidí, jakou úlevu jim a spotřebitelům rozhodnutí soudu skutečně přinese, píše agentura AP. Pro české firmy jsou nejdůležitější cla na automobily či ocel, která zůstávají v platnosti, míní hlavní ekonom platformy Portu Jan Berka.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
